Slušaj vest

Lazović je govorio o nesuglasicama unutar Uprave kluba, a nije birao reči kada je pričao o Mijatoviću.

Podsetimo, već neko vreme traju problemi, a epilog bi trebalo da stigne 1. juna kada će biti održana Skupština kluba na kojoj bi trebalo da se odredi kako će klub nastaviti da funkcioniše.

Predrag Mijatović veruje da ima podršku većine delegata iz Skupštine, dok sa druge strane Rasim Ljajić, Danko Lazović i Milka Forcan misle isto to za sebe.

U razgovoru za "Novosti" Lazović je poručio da tog dana mora da prestane "Mijatovićev rijaliti".

"Skupština je zakazana iz prostog razloga, zato što rijaliti u režiji Predraga Mijatovića tog 1. juna mora da prestane. U istoriji Partizana se nije desilo ovako nešto, od decembra do dana današnjeg smo svedoci rijaliti priče koja je oko Partizana svakodnevna. Ovaj klub i navijači to ne zaslužuju, nikada se ništa slično nije dogodilo", rekao je Lazović i dodao:

"Pomirenje ne može da bude opcija ako pričamo o mojim relacijama sa potpredsednikom. Meni je drago što će to vrlo brzo da se reši. Lično sa Mijatovićem imam problem samo u sportskom smislu, ništa lično. Zdravo je i dobro da se to 1. juna reši i prestane. O privatnom, šta je taj čovek u stanju sve da uradi stvarno neću da pričam, a imao bih i na tu temu šta da kažem. Ne bih da ulazim u odnose drugih ljudi. U jednom trenutku Mijatović nije pričao ni sa kim u klubu, a na kraju krajeva on je i ušao u ovu priču da sruši predsednika".

1/10 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Šta je zapravo problem?

"Govori se o tome da u omladinskoj školi ništa ne valja, a osvojene su četiri titule u šest selekcija, dok je prethodne sezone osvojen samo jedan pehar. Nigde se nije pričalo o tome, važno je izgleda samo negativno da se priča i piše. Nije to baš tako loše kako se predstavlja, pa nije baš da ništa ne valja".

Smena Srđana Blagojevića je takođe bila razlog nesuglasica.

"Pokušaću da objasnim šta se desilo i šta su posledice. Mijatović je mislio da je lično, a ja sam iz najbolje namere izneo probleme sa stručnim radom. Sa Srđanom sam tada dogovorio sporazumni raskid, a u medije je gurnuta priča o otkazu. Smena nije problem, ali ona dolazi kada imaš bolje rešenje. Mijatović ga nije imao. Na sastanku sam najiskrenije ukazao na probleme koji postoje u "Zemunelu", a to je sestrić Predraga Mijatovića (Đorđije Ćetković, op. au) koji je bio jedan od pomoćnika. Iz te moje najbolje namere da zaštitimo interese Partizana i rešimo problem došli smo u situaciju da zavlada nepotizam. Pomoćnici Jovanović i Tomić nisu želeli da ostanu pri timu dok je tu Đorđije Ćetković. Tada kreće prvi naš problem. Moja najbolje namera u interesu Partizana je njemu delovala kao da je u pitanju moj napad na njega, a to ne postoji".

Izbor novog trenera je takođe bio problematičan.

"Kod Mijatovića je jedan dan Španac trener, drugi dan Balkanac sa trofejima, treći neko iz naše strukture. Neša Stojaković je kolateralna šteta, a ideja je bila nešto sasvim drugo i to je problem. Za mene je neprihvatljivo da neko sa takvim iskustvom donese takvu odluku i posledice su ovo".

I prekomanda Dušana Jovanovića iz omladinaca direktno u seniore izazvala je buru.

"Nastavak problema je pobuna u omladinskoj školi, odmah posle nekoliko dana. Sulejmani i Marinković su imali 50 zakazanih sastanaka sa roditeljima, igračima, agentima, da žele da napuste Partizan. Svi mi dolazimo iz škole i vezani smo za nju, a Mijatović to ne poznaje. Crvena linija preko koje nisam mogao da pređem je trenutak kada je jedan igrač došao kod mene na sastanak sa zastupnicima i rekao da ne želi da ostane više u Partizanu i da ga mrzi. Na moje pitanje zašto mrzi Partizan, dobio sam odgovor: "Zamrzeo sam ga zbog Predraga Mijatovića". Preko toga nisam mogao da pređem i nikada neću. Ne želim da dozvolim da bilo koje dete napusti Partizan zbog Peđe, mene ili nekog trećeg. Uspeli smo zahvaljujući trudu i predanosti Miralema Sulejmanija, Nenada Marinkovića i Marka Jovanovića da zadržimo tog momka u klubu".

"Nemam sa njim nikakvu komunikaciju od tog momenta. Vezan sam za tu decu jer sam i ja bio dete Partizana. Preko toga ne mogu da pređem, ko god me poznaje zna da je nemoguće da imamo bilo kakvu komunikaciju. Ovakva situacija nije dobra iz mnogo razloga, dobra stvar je što je blizu 1. jun".

Ni pogled na transfer politiku kluba nije isti.

"Jedan od problema je bila neverovatna potreba da se dovede fudbaler Sedorf, rođak Klarensa Sedorfa, čini mi se iz bugarske lige. Ljudi koji su zaduženi, gledali su ga i zaključili da nije kvalitet za Partizan. Napravio je pritisak, ali je odlučeno da nije za naš klub. Simptomatično je da je već sledeći dan potpisao za Dubočicu. To je prvi znak da nešto nije dobro. Neko vidi Partizan kroz Sedorfa i Poltera, a neko ga vidi kroz Jovana Miloševića i to je osnovna razlika u pogledu na klub kakav bi trebalo da bude. Ti momci nisu nimalo krivi, poenta je u nepoznavanju šta je potrebno Partizanu".

1/11 Vidi galeriju Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Osvrnuo se i na slučaj Jovana Miloševića koji je u prvom delu sezone igrao u crrno-belom dresu kao pozajmljeni fudbaler.

"Situacija sa Jovanom Miloševićem je jednostavna. Nije postojao nijedan promil šanse da bude otkupljen od Štutgarta, ali je postojala velika šansa da ostane na pozajmici još šest meseci. Tada sledi ponuda Štutgartu da se otkupi za 5.000.000 evra. Zašto je to urađeno? Jovan danas nije u Partizanu, a taj trenutak kada je poslata ponuda je odlučio. Pitanje je da li bi uspeli, Jovan je imao neverovatnu želju da ostane. U Nemačkoj će reći da nije normalno da se pošalje ponuda, a kod nas je to predstavljeno da je Partizan uradio sve. To su trenuci koji promene kurs kluba. Bili smo jesenji prvaci, a onda je usledila neverovatna potreba da se to sruši, da se promeni trener".

Usledile su zimske pripreme..

"Svi zaboravljaju pripreme u Antaliji, taj prelazni rok, Stojakovića, pa period posle Stojakovića. Sve je bilo turbulentno i lutanje u nepoznato, a sve je to stvar sportskog sektora. Tu je i neverovatna potreba da se priča o ljudima sa kojima sarađuješ, da su oni krivci, a samokritika ne postoji. Partizan je veliki i složen sistem i nikada neće zavisiti od jednog čoveka".

Lična imovina kao hipoteka

"Mislim da će mi ovo zameriti ljudi u klubu, tu ne mislim na Mijatovića. U jednom trenutku kada nije bilo izlaza kod ovog poslednjeg monitoringa svi članovi Upravnog odbora su bili spremni da založe svoju ličnu imovinu kao hipoteku za podizanje kredita. To mi je dužnost da kažem. To je trenutak kada sam pomislio koliko sam srećan zbog toga šta su sve ljudi spremni da urade za Partizan. Kako neko može da izađe i kaže da je on zaslužan za šest monitoringa. To za javnost može da zvuči i ovako i onako, ali to je takvo nepoštovanje ljudi u klubu koji su danonoćno radili na monitoringu. Nemoguće je da to radi jedan čovek, svi su bili uključeni u svih sedam. Pred poslednji monitoring sam rekao da neko vrši neverovatne pritiske. Pretposlednjeg dana marta kada niko od nas nije spavao i bio na telefonima potpredsednik izlazi i kaže da je protiv prodaje Kostića. Da nje nije bilo Partizan ne bi igrao u Evropi. On je bio spreman i na to da neko ne bi ostao u klubu. Neko ko za dve godine provede tri, četiri meseca u Beogradu ne može da izađe i kaže tako nešto. To je neozbiljno".

Lazović ne govori često javno.

"Ovo je prvi put za 43 godine i mislim da će biti poslednji da za nekog ko je u strukturi Partizana kažem nešto loše. Mislim da je jako lekovito da svaki navijač Partizana sazna ono o čemu pričam. Svaki put kad sam hteo nešto da kažem ili imao zakazani intervju bio je problem, zašto ja. Kada je trebalo da idem na "RTS" postavljao je pitanje što ja, to je reakcija na nivou deteta od pet godina. Za to sam da rad govori o nama dobro ili loše, nisam ovde da bi mi neko rekao da sam najbolji generalni direktor. Ne znam da li je dovoljno ovo što radim, ali je iskreno".

Generalni direktor Partizana je pred Skupštinu poručio sledeće:

"Ovaj klub je mnogo veliki i svi ljudi iz UO će ostati u Beogradu i posle 1. juna, navijati za Partizan i dolaziti na stadion, a za potpredsednika nisam baš siguran. I to je velika razlika pošto nije dovoljno biti samo navijač, potrebno je i znati posao. Svi ovi ljudi ničim nisu uradili nešto da se postide svojih odluka, a što se tiče potpredsednika... Nisam došao da se borim da ostanem što duže. Meni je ova Skupština važna zbog kluba, a ne zbog mene. Kakvu će odluku doneti ne znam i ispoštovaću svaku. Nije mi želja ni plan da apelujem na bilo koga, ljudi će videti i prepoznati ko je radio u interesu Partizana i doneti odluku. Ono što je dobro je šta god da se desi zateći će Partizan dosta bolje finansijski. Jankoviću, Ugrešiću i mnogim drugim igračima se dugovalo po 15 stipendija, danas to ne postoji. To znači da je neko radio odgovorno", rekao je Danko Lazović.

Kurir sport/Novosti

Bonus video: