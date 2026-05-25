Slušaj vest

Radnički iz Kragujevca uspeo je da opstane u Super ligi Srbije, ali su na "Čika Dači" viđene užasne scene po završetku meča protiv Javora (2:2).

Maskirani huligani utrčali su na teren i napali fudbalere, te su neki igrači povređeni. Ružne slike iz Kragujevca naterale su trenera Radničkog Slavka Matića da podnese ostavku.

Haos posle meča Radnički Kragujevac - Javor Foto: Printscreen, Printskrin, Printsceen / Youtube / RTV Kragujevac

- Drago mi je da smo ispunili ono što smo zacrtali, a to je bio opstanak. Pričali smo pre utakmice, malo su pomešana osećanja. Zahvaljujem se pravim navijačima sa juga, koji su nas nosili. Bilo je i par huligana, to je ono loše što moram da spomenem. Mislim da se u istoriji nije desilo da igrači plaču, a ostali su u ligi. Par huligana su izudarali desetak igrača, među njima i dvojica klinaca - rekao je Matić, pa dodao:

- Za prave navijače, za pravu podršku, ja sam im zahvalan do neba. Ja sam ovde bio prezadovoljan, presrećan. Dogovor sa klubom je bio da sednemo po završetku. Sa mnom je konstantno bio sportski direktor Slavko Perović, kome sam izuzetno zahvalan. Napravio me je da budem bolji trener. Odlazim iz ovog kluba neporažen.

Radnički je tako ostao i bez šestog trenera u istoj sezoni.

Radnički 1923 Partizan VAR pregledao potencijalni penal Izvor: TV Arena sport/Screenshot