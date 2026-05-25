ATMOSFERA FINALA SE VEĆ OSEĆA! Budimpešta u subotu postaje centar fudbalskog sveta: Mađarska se sprema za odlučujuću bitku u Ligi šampiona (GALERIJA)
U subotu, 30. maja, Budimpešta će biti centar fudbalskog sveta.
Finale Lige šampiona donosi duel Pari Sen Žermena i Arsenala, susret na "Puškaš Areni" počinje u 18 časova i nema dileme da nas očekuje pravi spektakl.
Na ulicama Budimpešte atmosfera finala već se oseća - oko stadiona prave se fan zone, svuda su najavni plakati, a deluje da i lokalci dišu u ritmu čuvene himne Lige šampiona.
Novinarka Kurira bila je u vikendu za nama u Budimpešti i u sledećoj foto galeriji pogledajte kako se Mađari spremaju za finalni meč.
Što se same utakmice tiče, blagi favorit prema kladionicama je Pari Sen Žermen i kvota da će Parižani osvojiti trofej je 1,70, dok je kvota na Arsenal 2,20.
Za pobedu Pari Sen Žermena u regularnih 90 minuta kvota je 2,35, za nerešen ishod 3,45, a pobedu Arsenala 3,20.
