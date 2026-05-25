Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U subotu, 30. maja, Budimpešta će biti centar fudbalskog sveta.

Finale Lige šampiona donosi duel Pari Sen Žermena i Arsenala, susret na "Puškaš Areni" počinje u 18 časova i nema dileme da nas očekuje pravi spektakl.

Na ulicama Budimpešte atmosfera finala već se oseća - oko stadiona prave se fan zone, svuda su najavni plakati, a deluje da i lokalci dišu u ritmu čuvene himne Lige šampiona.

Novinarka Kurira bila je u vikendu za nama u Budimpešti i u sledećoj foto galeriji pogledajte kako se Mađari spremaju za finalni meč.

1/9 Vidi galeriju Budimpešta, nedelju dana pred finale Lige šampiona Foto: Kurir

Što se same utakmice tiče, blagi favorit prema kladionicama je Pari Sen Žermen i kvota da će Parižani osvojiti trofej je 1,70, dok je kvota na Arsenal 2,20.

Za pobedu Pari Sen Žermena u regularnih 90 minuta kvota je 2,35, za nerešen ishod 3,45, a pobedu Arsenala 3,20.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: