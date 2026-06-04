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Lepa brineta, koju mnogi već godinama nazivaju jednom od najatraktivnijih žena sportskog novinarstva, objavila je niz fotografija sa prestižnog događaja, ali je upravo kadar sa prvim čovekom evropskog fudbala izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Eva Murati i Čeferin Foto: PrintscreenInstagram

Nasmejani Čeferin pozirao je pored Eve, dok ona u elegantnom izdanju nije skidala osmeh sa lica, a pratioci su odmah krenuli da nižu komentare da je „ukrala šou“ i da „ni predsednik UEFA nije ostao ravnodušan“.

1/26 Vidi galeriju Eva Murati Foto: Printscreen / Instagram / evamurati, Instagram Ps

Eva je za ovu priliku odabrala efektan stajling koji je dodatno naglasio njen glamurozni izgled, pa ne čudi što su fotografije za kratko vreme preplavile Instagram. Mnogi su primetili i koliko su njih dvoje delovali prisno i opušteno tokom susreta, zbog čega su krenule brojne spekulacije i komentari fanova.