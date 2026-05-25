Enco Fernandez ne odustaje od želje da zaigra za Real Madrid.

Pouzdani ostrvski mediji tvrde da je Enco Fernandez doneo konačnu odluku o odlasku iz Čelsija, nakon razočaravajuće sezone u kojoj je klub ostao bez plasmana u Evropu.

Enco je bio uveren da je Čelsi na pravom putu sa imenjakom Mareskom, ali je sve palo u vodu kada je u novogodišnjoj noći uprava donela odluku o rastanaku sa Italijanom.

I tada su kola krenula nizbrdo, a Enco kao kapiten se baš i nije trudio da povuče ručnu. Naprotiv, tokom marta je u domovini dao intervju u kom je javno govorio o želji da živi u Madridu, koji ga podseća na Buenos Ajres.

I naravno, sada se opet pominje - Real. Iako ga lično Mareska želi u Sitiju, Enco i dalje naginje više ka Madridu. Jedan od pouzdanijih novinara Ben Džejkobs tvrdi da Enco čeka poziv Reala raširenih ruku.

Glavnu ulogu odigraće Žoze Murinjo, koji će uskoro naslediti Alvara Arbelou, a nema dileme da će Argentinac biti igrač po njegovom ukusu.

Nije nemoguće da Real na kraju proda Oreljana Čuamenija posle haosa sa Federikom Valverdeom koji je imenovan za novog kapitena, tako da od njegovog odlaska nema ništa.

Enco, Valverde, Belingem, kako vam zvuči ovaj vezni red sa Murinjom na klupi?

