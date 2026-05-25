Fudbaleri Arsenala stigli su do dugo čekane titule u Premijer ligi i zvanično su je proslavili pobedom nad Kristal Palasom (2:1).

Ipak, u trenucima slavlja, jedan igrač Arsenala žestoko se iznervirao! U pitanju je Deklan Rajs, a razlog je više nego interesantan i mnoge je iznenadio.

Deklan Rajs saznao da je Vest Hem ispao iz lige Foto: Printscreen / X / footballontnt

Rajs je pratio šta se dešava u borbi za opstanak, tresao se, i kada je video da je njegov bivši tim Vest Hem ispao iz Premijer lige, nije mogao da sakrije emocije.

Kamere su zabeležile trenutak u kom vezista Arsenala shvata da se Vest Hem preselio u Čempionšip - Rajs je nezadovoljno reagovao, a snimak je obišao planetu.

Deklan Rajs je dete Vest Hema i zato ova reakcija ne bi trebalo da začudi, iako je mnoge iznenadila... Pogledajte kako je sve to izgledalo...

Arsenal Vest Hem faul na golmanu Izvor: BeinSports/Screenshot