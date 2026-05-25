Slušaj vest

Tehnologija je toliko uzela maha da će lopta za Svetsko prvenstvo 2026. godine morati da se – verovali ili ne – puni na struju pre početka utakmice!

Nova generacija pametnih lopti poseduje specijalni senzor ugrađen direktno u jedan od panela lopte, koji u svakom trenutku prati njeno kretanje i svaki dodir igrača. Reč je o sofisticiranom sistemu koji šalje podatke u realnom vremenu i pomaže sudijama da donose odluke koje ljudsko oko često ne može da registruje.

Tokom Mundijala u Kataru 2022. godinesenzori su bili postavljeni pomoću unutrašnjih žica, ali je tehnologija sada dodatno unapređena i gotovo potpuno neprimetna fudbalerima. Senzor je ekstremno lagan, ne utiče na kretanje lopte, a baterija može da traje čak šest sati.

Trionda, lopta za Svetsko prvenstvo Foto: Adidas

Najneverovatniji deo priče je način na koji funkcioniše ceo sistem. Lopta komunicira sa čak 12 kamera raspoređenih širom stadiona, a zajedno mogu da prate tačnu poziciju lopte i svakog igrača čak 50 puta u sekundi!

Ti podaci momentalno stižu u VAR sobu i koriste se za poluautomatsko određivanje ofsajda, gol-lajn tehnologiju i analizu spornih situacija koje često odlučuju najveće utakmice sveta.

Trionda, lopta za Svetsko prvenstvo Foto: Adidas

Mnogi navijači na društvenim mrežama već komentarišu da fudbal sve više liči na video-igricu, dok drugi tvrde da će ovakva tehnologija konačno sprečiti sudijske greške koje su godinama izazivale skandale na velikim takmičenjima.

Jedno je sigurno, na Mundijalu 2026. godine više neće biti mesta za dilemu da li je lopta prešla gol-liniju ili da li je neko bio u ofsajdu. Pametna lopta će "videti" sve.