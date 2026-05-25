Slušaj vest

Nema mira u FK Partizan.

Pošto je Danko Lazović javno govorio o Predragu Mijatoviću i izneo optužbe na njegov račun, usledio je i brutalan odgovor.

Mijatović je ekskluzivno za Kurir rešio da odgovori Lazoviću, a njegove reči možete pročitati u nastavku teksta.

- Iako sam rekao da se neću oglašavati do Skupštine kluba, količina neistina i pokušaja obmanjivanja javnosti naterala me je da prokomentarišem takozvani intervju Danka Lazovića. Pročitao sam takozvani intervju i bio bih iskreno zabrinut da ovakve stvari dolaze od čoveka sa autoritetom, integritetom, kapacitetom i kredibilitetom. Nažalost, dolaze od Danka Lazovića, čoveka čiju su narav, neljudskost i neispravnost imali prilike da upoznaju mnogi koji su sa njim sarađivali. Jednostavno rečeno Danko Lazović je jako loš čovek - počeo je priču Mijatović.

Legendarni as saopštio je jednu stvar lično Lazoviću.

- Moja odluka da upravo njega predložim na mesto generalnog direktora FK Partizan danas deluje kao jedna od najvećih grešaka koje sam napravio u poslovnom životu, što sam i njemu lično saopštio. Možda upravo u tome treba tražiti motive za količinu neistina, manipulacija, konstrukcija i oportunizma iznetih u tom intervjuu.

Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

Potpredsednik Partizana na kraju je objasnio zbog čega želi da se stave navodnici kod "intervjua Danka Lazovića".

- A što se samog "intervjua" tiče, namerno tu reč stavljam pod znake navoda, jer svako ko iole poznaje Danka Lazovića vrlo dobro zna koliki su njegovi stvarni dometi - i vokabularom i mentalnim sklopom. Na kraju, želeo bih da poželim puno sreće u daljem životu i radu i Danku Lazoviću i njegovoj mentorki, svi u fudbalskom klubu, a i van njega znaju o kome je reč, ali što dalje od FK Partizan - zaključio je Predrag Mijatović.

Ne propustiteFudbal"MIJATOVIĆEV RIJALITI MORA DA PRESTANE, NAŠI IGRAČI ZBOG NJEGA MRZE PARTIZAN" Danko Lazović brutalno udario na saradnika: Šta je sve u stanju da uradi...
Predrag Mijatović i Danko Lazović
FudbalČELNICI PARTIZANA KAO RETKO KADA NASMEJANI: Slika koja obilazi Srbiju! Ovo je razlog velike sreće crno-belih
FK Partizan, Rasim Ljajić, Danko Lazović, Miralej Sulejmani
Fudbal"NADOLAZEĆA SKUPŠTINA POKAZAĆE SNAGU NAŠEG KLUBA" Oglasio se autor statuta FK Partizan: "Predsednik Ljajić i potpredsednik Mijatović su nesporno pokazali..."
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić
FudbalBLIŽI SE DAN D U HUMSKOJ! Šta čeka FK Partizan posle sudbinske Skupštine kluba?! Jedan scenario deluje kao najbolji po crno-bele!
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić

 BONUS VIDEO:

03:26
Predrag Mijatović, intervju za Kurir Izvor: kurir televizija