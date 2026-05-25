Biši reprezentativac Grčke i defanzivac Olimpijakosa, Paraskevas Antzas, umro je u 49. godini života.

Antzasa je napala opaka bolest, ALS (amiotrofična lateralna skleroza) i on je poslednje dane proveo na jedinici intenzivne nege u bolnici u Drami, gde su se lekari borili za njegov život.

Paraskevas Antzas

Nije uspeo da pobedi i telo nije izdržalo napade progresivne bolesti motornih neurona koja uzrokuje atrofiju mišića i gubitak osnovnih telesnih funkcija.

Antzas je ostavio dubok trag nastupajući za Olimpijakos i reprezentaciju Grčke. Sa Olimpijakosom osvojio je čak sedam titula i tri kupa, a za Grčku je upisao 26 nastupa. Nastupao je i za Ksanti i Doksu iz Drame.

Šta je ALS?!

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), bolest od koje je Antzas preminuo, to je ista ona bolest od koje je decenijama bolovao čuveni naučnik Stiven Hoking. U pitanju je neurodegenerativni poremećaj koji pogađa nerve zadužene za voljne pokrete mišića.

Bolest se najčešće javlja između 40. i 70. godine života, a prvi simptomi uključuju slabost u rukama i nogama, grčeve, otežan hod i probleme sa govorom. Kako bolest napreduje, pacijenti gube sposobnost kretanja, a u kasnijim fazama i sposobnost samostalnog disanja. Iako uzrok bolesti nije do kraja razjašnjen, smatra se da genetika igra ulogu u samo 5-10 odsto slučajeva, dok je kod ostalih pojava sporadična.

