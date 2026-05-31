UTAKMICA U BEOGRADU PREKINUTA IZ BIZARNOG RAZLOGA! Fudbaleri jedan po jedan izlazili sa terena, a onda je ceo tim morao da se povuče!
Utakmica Zonske lige Beograd, odnosno četvrtog ranga fudbala u Srbiji, između Vrčina i BSK 1926 iz Baćevca je prekinuta u 75. minutu.
Razlog je bizaran i zaista se ne dešava često.
Naime, domaći tim nije bio u stanju da nastavi utakmicu pošto je na terenu ostao sa manje od osam igrača. Tačnije, ostao je sa golmanom i još šest fudbalera u polju, a prema propisima, kada je takva situacija ne može da se igra utakmica.
Vrčin je prvo upao u problem kada je golman Kovačević dobio crveni karton, a onda, od 65, pa sve do 75. minuta fudbaleri su, jedan po jedan, izlazili iz igre zbog povrede, sve dok sudija nije bio primoran da označi kraj utakmice, preneo je "Sportski Žurnal".
U trenutku prekida rezultat je bio 1:5 za goste iz Baćevca.
Ovakav slučaj je zaista nesvakidašnji.
BSK 1926 je drugi na tabeli sa 53 bodova, a Vrčin je poslednji, odnosno 14. sa samo sedam bodova.
