Konte se u medijima pominje kao prvi kandidat za preuzimanje reprezentacije Italije, koju je već predvodio od 2014. do 2016. godine.

Ovaj 56-godišnji trener je sinoć, zajedno sa predsednikom kluba Aurelijom de Laurentisom, održao konferenciju za novinare nakon poslednje utakmice Napolija u sezoni i pobede protiv Udinezea.

"Pre mesec dana sam pozvao predsednika... Rekao sam mu da sam osetio da se naš projekat bliži kraju. Doneo sam ovu odluku jer sam u Napoliju zakazao u jednoj stvari: nisam doneo jedinstvo. Zakazao sam jer nisam ujedinio sve... Bila mi je čast, zahvaljujem predsedniku i navijačima koji su me razumeli", rekao je Antonio Konte.

Napoli, koji se cele sezone mučio sa povredama, završio je kao drugi u Seriji A sa 11 bodova manje od šampiona Intera.

Konte je za dve sezone u Napoliju osvojio jedan Skudeto i jedan Superkup Italije. ; Kada je reč o preuzimanju reprezentacije Italije, koja treći put zaredom nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo, Konte je naveo da je "sve to samo priča".

"Za sada ne znam ništa o svojoj budućnosti. Možda ću uzeti pauzi i odmoriti se", rekao je Konte.

