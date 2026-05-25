"BOLJE ČASNO ISPASTI, NEGO NEČASNO OSTATI U LIGI" Janoš Žemberi digao glas - poruka koja odzvanja Srbijom: Ako se neko prepozna...
Neverovatan rasplet u Super ligi Srbije doneo je tužne vesti u Bačku Topolu. Posle nekoliko sezona u vrhu srpskog fudbala, TSC je ispao iz elite.
Prvi čovek kluba, Janoš Žemberi, u razgovoru za Mozzart Sport poslao je moćnu poruku posle ispadanja iz Super lige.
- Bolje časno ispasti, nego nečasno ostati u ligi - rekao je Žemberi, pa odgovorio na pitanje kome su ove reči upućene:
- Ako se neko prepozna...
Zatim je nastavio u jednom dahu.
- Sve je to normalno iz kulture iz koje ja dolazim. Klubovi ispadaju iz lige, vraćaju se... Klub predsednika Fudbalskog saveza Mađarske je ispao iz lige četiri godine, bilo mu je potrebno tri sezone da se vrati. Isto važi i za klub Viktora Orbana... Prema tome, igraće se fudbal i dalje u Bačkoj Topoli, život se nastavlja. Spremićemo se da se takmičimo u Prvoj ligi, koja će biti isto jaka sledeće sezone. Moramo da zbijemo redove i da uradimo analize, jer je bilo dosta naših grešaka, mojih grešaka, pa grešaka trenera... Nismo imali ni sreće sa povredama igrača, čak i tokom ove nedelje: Savić se razboleo, Saša Jovanović se povredio na prošloj utakmici, Bosić i Capan tokom ovog meča, pa su morala deca da ulaze u igru.
O sudijskim greškama nije želeo da priča.
- O sudijskim greškama neću da pričam, da ne ispadne da bežim od naših, da prebacujem krivicu na drugog - zaključio je Žemberi.
Kurir sport / Mozzart Sport
