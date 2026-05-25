Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente saopštio je danas konačan spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Luis de la Fuente Foto: Pablo Garcia/Pablo Garcia, Starsport©

Španski mediji navode da na spisku nema nijednog igrača Reala i to je apsolutni šok u ovoj zemlji. Među 26 odabranih nisu ni Din Hausen, ni Alvaro Kareras, niti Raul Asensio, Fran Garsija, imenjak mu Gonzalo, a ni veteran Dani Karvahal.

Na spisku se nalaze - golmani: Unaj Simon, David Raja, Đoan Garsija.

Odbrana: Pedro Poro, Markos Ljorente, Ajmerik Laport, Pau Kubarsi, Mark Pubil, Erik Garsija, Mark Kukurelja, Alehandro Grimaldo.

Sredina: Rodri, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabijan Ruiz, Mikel Merino, Gavi, Aleks Baena, Dani Olmo.

Napad: Mikel Ojarzabal, Lamin Jamal, Feran Tores, Borha Iglesijas, Viktor Munjoz, Niko Vilijams i Žeremi Pino.

Fudbaleri Španije će pripreme za SP početi 30. maja, a "crvena furija" će pre početka Mundijala odigrati dve prijateljske utakmice i to protiv Iraka i Perua.

Španija će na SP igrati u grupi H sa selekcijama Zelenortskih Ostrva, Saudijske Arabije i Urugvaja.

