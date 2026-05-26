Sesk Fabregas je odlično započeo trenersku karijeru, a snimak na kojem je prikazano kako je proslavio ulazak u Ligu šampiona je izazvao puno pažnje.
ČUVENI FUDBALER KAO TRENER NAPRAVIO NESTVARNI USPEH! Pogledajte kako je reagovao kada je saznao da će ovaj mali italijanski klub igrati Ligu šampiona
Komo je ušao u Seriju A 2024. godine, a u svojoj drugoj sezoni u elitnom rangu obezbedili su igranje Lige šampiona i to u poslednjem kolu.
Komo je u poslednjem kolu italijanskog šampionata kao gost pobedio Kremoneze rezultatom 1:4, a zahvaljujući kiksu Milana (poraz rezultatom 1:2 kod kuće od Kaljarija) i Juventusa (remi rezultatom 2:2 u gostima sa Torinom).
Pogledajte kako je izgledalo slavlje trenera Koma Seska Fabregasa i ostalih iz kluba nakon što su saznali da će igrati Ligu šampiona u sledećoj sezoni:
