Slušaj vest

Atletiko je doživeo debakl od Viljareala (5:1) i tako je sezonu završio na tek četvrtoj poziciji, a nakon meča Dijego Simeone je odgovorio i na pitanje o statusu Hulijana Alvareza, koji po svemu sudeći želi da ode.

"To je pitanje za Alvareza. Moj utisak je da je on već doneo odluku o nastavku karijere", rekao je pesimistični Simeone.

Na to su se nadovezali i brojni pouzdani izvori poput Fabricija Romana. On je potvrdio da Alvarez želi da ode, da je Barselona zainteresovana, ali da je PSŽ do sada bio najkonkretniji. Romano je podvukao da Alvarez ni ne pomišlja o obnovi ugovora po kom bi dobio i povećanje plate u Madridu.

1/8 Vidi galeriju Dijego Simeone Foto: Guillermo Martinez/AFLO / AFLO / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Oli SCARFF / AFP / Profimedia

I na sve to, jutro posle ovih Čolovih reči, Alvarezov agent Fernado Idalgo je podelio na svom Instagramu fotografiju iz - Barselone.

Pre tačno godinu dana, ovo su bile njegove reči na pitanje o Barseloni.

"Da li se Alvarezu sviđa Barselona? Da, da, naravno, on poštuje španske klubove. Takođe, oduvek je želeo da prati Mesijeve stope, od detuinjstava mašta da ide njegovim stopama. Uostalom, zbog Mesija je Barselona posebna za sve Argentince, a još više zbog načina igre koju sada prikazuju. Hulijan je takođe zahvalan što ga brojni igrači Barselone javno hvale, to ga motiviše", rekao je pre godinu dana Alvarezov agent koji je danas sleteo u Barselonu.

Naravno, nema dokaza da ide zbog Alvareza i da ide na "Kamp nou", ali je sumnja dodatno podgrejana.

Madridski izvori pišu da je Barselona bila spremna da ponudi Ferana Toresa i novac, ali da je Španac odbio da bude deo trampe.

Marka je otkrila svoju stranu priče, a ona glasi da su agenti Hulijana Alvareza obavestili Atletiko o želji da ode, ali da su ga do sada zvali lično Luis Enrike i Mikel Arteta, dok Barselona istražuje finansijske mogućnosti. Alvarez navodno daje prednost Barseloni, koja mu je dečački san, a Marka takođe dodaje da se Alvarez ne oseća najbolje u saradnji sa Simeoneom i da veruje da može mnogo više u svojoj karijeri.

Atletiko je završio i petu sezonu zaredom bez osvojenog trofeja, iako finale Kupa kralja i polufinale Lige šampiona ne mogu da se okarakterišu kao neuspeh.

Izgleda da su pred nama ozbiljna sapunica i teški pregovori...

Bonus video: