Trener fudbalera Koma Sesk Fabregas rekao je, nakon što je njegov tim izborio plasman u Ligu šampiona, da je to "remek delo celog tima".

"Kada sam stigao pre četiri godine kao igrač, presvlačili smo se u baru, danas smo u Ligi šampiona. Tada smo trenirali bez sportskog centra, na mestu koje se i ne sećam gde je bilo... A, danas, manje od četiri godine kasnije, igraćemo u Ligi šampiona", rekao je sinoć Fabregas.

Fudbaleri Koma pobedili su juče Kremoneze sa 4:1, u utakmici poslednjeg kola Serije A i tako obezbedili plasman u Ligu šampiona naredne sezone kao četvrti na tabeli.

Komo, koji nikada nije učestovao ni u jednom kontinentalnom takmičenju u svojoj 119-godišnjoj istoriji, igrao je u četvrtoj diviziji italijanskog fudbala pre samo sedam godina.

"Ovo je ogromno dostignuće. Ovo je tim pun dece, od 15 igrača koji su najviše igrali, skoro svi su mlađi od 23 godine. Mislim da je to divno i da je remek delo celog tima", kazao je Fabregas.

Fabregasovu konferenciju za novinare posle utakmice prekinuli su njegovi igrači koji su ga polivali vodom dok su pevali himnu Lige šampiona, a koju su pustili preko velikog zvučnika koji su uneli u prostoriju.

Plasman u Ligu šampiona mogao bi da bude dovoljan razlog da Fabregas ostane u Komu, uprkos izveštajima da su veći klubovi širom Evrope zainteresovani za 39-godišnjeg trenera posle uspeha ove sezone.

