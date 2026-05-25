Luis Majli stavio je paraf na novi ugovor.
PAO POTPIS U NJUKASLU: Luis Majli produžio ugovor do 2032. godine!
Fudbaler Njukasla Luis Majli produžio je ugovor sa engleskim klubom do juna 2032. godine, saopšteno je danas.
Majli je ponikao u omladinskoj akademiji Njukasla, a u Premijer ligi debitovao je u maju 2023. godine.
Luis Majli
On je za prvi tim Njukasla u svim takmičenjima ukupno odigrao 80 utakmica i postigao je šest golova.
Fudbaleri Njukasla su sezonu u Premijer ligi završili na 12. mestu na tabeli sa 49 bodova.
