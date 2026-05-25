Slušaj vest

Fudbaler Njukasla Luis Majli produžio je ugovor sa engleskim klubom do juna 2032. godine, saopšteno je danas.

Majli je ponikao u omladinskoj akademiji Njukasla, a u Premijer ligi debitovao je u maju 2023. godine.

Luis Majli Foto: Mark Runnacles / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

On je za prvi tim Njukasla u svim takmičenjima ukupno odigrao 80 utakmica i postigao je šest golova.

Fudbaleri Njukasla su sezonu u Premijer ligi završili na 12. mestu na tabeli sa 49 bodova.

Ne propustiteFudbal"ČEKIĆARIMA" SE SMEŠI ČEMPIONŠIP: Njukasl pogurao Vest Hem ka nižem rangu
Njukasl
FudbalSPREMA SE LETNJA BOMBA! Bajern krenuo po Gordona, ali postoji jedan veliki problem
Entoni Gordon Njukasl
FudbalCILJ - TROFEJI I VRH PREMIJER LIGE! Iz čuvenog engleskog kluba najavili bolje dane
profimedia-1085334190.jpg
FudbalDA LI EDI HAU OSTAJE U NJUKASLU? "Razgovori su uvek konstruktivni..."
profimedia-0987299782.jpg

 BONUS VIDEO:

00:33
Glupost Đanluiđija Donarume Izvor: Arena 1 Premium