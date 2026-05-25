Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Luka Adžić posle dve godine igranja na Tajlandu, vratio se u Srbiju.

Luka Adžić je u Beogradu i tokom leta će u dogovoru sa porodicom izabrati klub i novu sredinu u kojoj će igrati.

1/9 Vidi galeriju Luka Adžić Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Www.crvenazvezdafk.com

Luka Adžić (27) srpski je fudbaler, najpoznatiji po tome što je važio za jednog od najvećih talenata Crvena zvezda svoje generacije. Posle karijere u Srbiji, Belgiji, Holandiji i Turskoj, 2024. godine napravio je iznenađujući transfer u Bangkok junajted, jedan od najjačih klubova na Tajlandu.

Luka Adžić je u leto 2024. napustio FK Čukarički i potpisao unosan dvogodišnji ugovor sa Bangkok junajtedom. Transfer je bio bez obeštećenja. Tajlandski klub ga je doveo kao igrača sa evropskim iskustvom koji može da pravi razliku u napadu.

Luka Adžić je sa Bangkok junajtedom igrao Azijsku Ligu šampiona, a u domaćem prvenstvu nisu uspeli da prekinu dominaciju Burirama. Srbin je nosio dres sa brojem sedam, a u klubu je uživao poseban status kao bivši fudbaler Crvene zvezde i Anderlehta.

Početkom 2026. Luka Adžić napustio je Bangkok junajted i prešao u Lajon siti Sejlors iz Singapura. Na kraju sezone istekao mu je ugovor o odlučio je da se vrati u Srbiju. Nema dileme, po talentu, mnogi i danas smatraju da Luka Adžić nikada nije potpuno ostvario potencijal koji mu se predviđao još u omladinskim danima u Zvezdi.