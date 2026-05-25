Banka Škotske predstavila je danas novčanicu od 20 funti ograničenog izdanja sa slikom inspirisanom čuvenim golom koji je fudbaler Skot Mektominej postigao makazicama u utakmici protiv Danske, posle koje je reprezentacija Škotske izborila plasman na Svetsko prvenstvo.

Štampano je samo 100 takvih novčanica, a 50 je dostupno putem kolekcionarskih aukcija, izvlačenja žrebom i u pojedinim trezorima u Glazgovu i Edinburgu. Deo prihoda biće namenjen dobrotvornoj organizaciji za beskućnike u Škotskoj.

"Takvi trenuci pripadaju svakome ko navija za reprezentaciju. Videti moj gol na škotskoj novčanici je neverovatno", rekao je Mektominej.

On je prošlog novembra postigao atraktivni gol makazicama u utakmici protiv Danske 4:2, posle kojeg se Škotska plasirala na Svetsko prvenstvo, prvi put od ;1998. godine.

Na ovogodišnjem Mundijalu, od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku, Škotska će igrati sa Haitijem, Marokom i Brazilom.