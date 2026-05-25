Jedan navijač Engleske planira da proda svoju kuću kako bi finansirao putovanje na Svetsko prvenstvo.

Endi Miln, šezdesetdvogodišnji penzionisani učitelj, kaže da je spreman da unovči svoju kuću u Češiru kako bi mogao da prati turnir u SAD, Meksiku i Kanadi.

Ovo će biti njegovo 10. Svetsko prvenstvo na kojem navija za Englesku, deveto za mušku reprezentaciju plus Svetsko prvenstvo za žene 2023.

Miln je postao kultna figura među engleskim navijačima, često viđen kako drži repliku trofeja Svetskog prvenstva.

Živi u Tajlandu i izdaje kuću na severu Engleske koju se nada da će prodati za 350.000 funti (465.000 dolara).

"Ide na tržište jer ga prodajem da bih išao na Svetsko prvenstvo. Imamo drugi dom već 27 godina, pa se čini da je pravo vreme da unovčimo. Definitivno želim da vidim ceo turnir. Idem u SAD 3. juna i biću tamo sedam nedelja. Tako da će me to koštati dosta novca", rekao je Miln za Miror.

Ali Miln je rekao da će mu njegova mreža u Severnoj Americi pomoći da uštedi novac negde drugde.

„Uvek pokušavam da uradim stvari jeftino ako mogu. Štedeću na smeštaju kad god je to moguće. Imam sreće što imam prijatelje u Meksiku, Dalasu i Vankuveru“, rekao je Miln.

Miln je rekao da će biti u Dalasu za prvu utakmicu Engleske protiv Hrvatske 17. juna. Engleska se zatim sastaje sa Ganom u Masačusetsu 23. juna, a grupnu fazu završava protiv Paname u Nju Džerziju 27. juna.

Pored visokih troškova putovanja između mesta održavanja, navijači su kritikovali FIFA-inu strategiju određivanja cena karata za Svetsko prvenstvo.

Navijačke grupe optužile su FIFA za „monumentalnu izdaju“ u decembru kada su karte puštene u opštu prodaju po ceni od oko 105 funti za najjeftinije utakmice u grupnoj fazi do 6.500 funti za finale. FIFA je odgovorila ponudom mesta za oko 45 funti.