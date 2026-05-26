Slušaj vest

Crvena zvezda nastavlja da ulaže u budućnost i formiranje nove generacije talenata, a najnovije pojačanje na Marakani stiže iz Vojvodine. Reč je o Milošu Tabačkom, jednom od najperspektivnijih mladih levih bekova u Srbiji, koji će karijeru nastaviti u redovima crveno-belih, preneo je "Meridian sport".

Na stadionu „Rajko Mitić“ već duže vreme polažu velike nade u generaciju fudbalera rođenih 2010. godine, pa je dolazak Tabačkog nastavak strategije dovođenja najtalentovanijih igrača iz zemlje.

1/8 Vidi galeriju Proslava titule FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic

Crvena zvezda je prošlog leta iz Vojvodine već dovela Mihajla Radovića i Mihajla Kresoju, a sada je realizovan još jedan značajan posao sa klubom iz Novog Sada.

Tabački igra na poziciji levog beka i prethodne sezone bio je standardan član mlađih selekcija Vojvodine, iako je nastupao sa godinu dana starijim fudbalerima u Kadetskoj ligi Srbije. Njegove partije nisu prošle nezapaženo, pa je već sada redovan član reprezentacije Srbije do 16 godina.

BONUS VIDEO: