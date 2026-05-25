Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Paderborna izborili su plasman u Bundesligu, pošto su večeras u revanš utakmici baraža za popunu, na svom terenu posle produžetaka pobedili Volfsburg 2:1, nakon što je regularni deo meča završen 1:1.

1/39 Vidi galeriju Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

Prvi meč, koji je bio odigran u Volfsburgu, završen je nerešenim rezultatom 0:0, pa je Paderborn i u dvomeču pobedio ukupnim rezultatom 2:1, i tako izborio plasman u Bundesligu, u kojoj nije igrao od sezone 2019/20.

Prednost Volfsburgu u večerašnjoj utakmici doneo je Dženan Pejčinović golom u trećem minutu, a izjednačenje Paderbornu Filip Bilbija pogotkom u 38. minutu.

Pobedonosan gol za Paderborn postigao je Laurin Kurda u 100. minutu.

Volfsburg je od 14. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Joakim Mele.

Volfsburg će sledeće sezone, prvi put od sezone 1996/97, igrati u drugom rangu nemačkog prvenstva.