VARDAR DOBIO NOVOG TRENERA: Argentinac Kristijan Fabijani novi trener kluba iz Skoplja
Argentinac Kristijan Fabijani (Cristian Fabbiani) novi je trener "Vardara" iz Skoplja, objavio je danas novi makedonski fudbalski šampion.Kako se navodi u saopštenju, argentinski strateg sa bogatim fudbalskim i trenerskim iskustvom stiže u FK "Vardar" sa jasnom vizijom - moderan, ofanzivan i disciplinovan fudbal.
Ističe se da novi ; "kormilar" donosi južnoameričku energiju, strast i ambiciju da podigne "Vardar" na još viši nivo (facebook.com/fcvardarad).
Fabijani mesto šefa stručnog štaba Vardara preuzima od Goceta Sedloskog, koji je skopskom timu doneo titulu posle šest godina.
