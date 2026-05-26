Slušaj vest

Prilično emotivan kraj sezone za Mančester siti upriličen je paradom i ceremonijom na kojoj su se od kluba oprostili Bernardo Silva i Pep Gvardiola.

U maniru velikog kluba, Siti je ceremoniju organizovao na izuzetan način, a poseban momenat odnosio se na pitanje koje je Silva postavio Gvardioli, izmamivši smeh i suze od španskog trenera.

Pep Gvardiola Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Conor Molloy / AFP /Profimedia, Conor Molloy / AFP / Profimedia

Bernardo je podsetio situaciji kada je Gvardiola na stadionu "Emirejts" razgovarao sam sa sobom, ili je bar tako delovalo na snimku, pitajući ga ko je bio taj sa kojim je delio misli.

Gvardiola je zatim pogledao snimak gde se vidi data situacija, pustivši suzu uz smeh, a odbio je da odgovori na to pitanje.

Kurir sport/sportske.net

Ne propustiteFudbalCRVENA ZVEZDA DOVELA LEVOG BEKA? Biser na Marakani!
zvezda-dupla-kruna-724145.JPG
FudbalSVE JE SPREMNO, SAMO DA POČNE! Ovo će biti najveća letnja transfer sapunica!
Hulijan Alvarez i Dijego Simeone
FudbalČUVENI FUDBALER KAO TRENER NAPRAVIO NESTVARNI USPEH! Pogledajte kako je reagovao kada je saznao da će ovaj mali italijanski klub igrati Ligu šampiona
Sesk Fabregas
FudbalTOTENHEM NIJE NA PRODAJU: Uprava kluba obećala promene i ulaganja u ekipu
Totenhem Liga šampiona

Bonus video:

00:20
Pep Gvardiola incident Izvor: Arena Sport