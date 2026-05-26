Zamislite jedan fudbaler vam igra, standardan je, ima kvalitet i igra veoma dobro. A, drugi je u padu forme, lošem psihičkom stanju, nije dugo igrao... Ali vi kao trener vidite "ono nešto". I dođe dan kada morate da birate, a vi povučete potez koji promeni čitav tok istorije kluba!

E, pa, Dejan Stanković ovo ne mora da zamišlja jer mu se to desilo. I to u Crvenoj zvezdi!

Gostujući u podkastu Mozzart Sporta "2x45" Stanković je otkrio nepoznatu anegdotu sa Mirkom Ivanićem i Milošem Vulićem. Aktuelni trener Zvezde je dobio nezgodno pitanje od uprave, odlučio se za Ivanića i sasvim sigurno ovom ključnom odlukom promenio istoriju kluba sa Marakane.

Mirko Ivanić i Dejan Stanković

- Mi smo se šalili, ja sam Mićka izvadio sa dna bazena, dao mu veštačko disanje i onda smo krenuli... Nije moja zasluga, sve je Mićkova zasluga. Ali u tom momentu, ima par anegdota, ne znam da li smem da ispričam. Te pripreme, Mićko povređen, psihički loše zato što je dugo već bio povređen. Očekivanja od njega, mnogo plaćen, je l' tako bilo? Igram, ne igram. Dođe kod mene na pripreme, stomačni virus. Čovek žut kao ova Mozzart lopta. Izgubio na kilaži, ja gledam šta će biti? Hajde, krenemo mi polako da radimo. Dođemo do jednog derbija. Vulić je kod mene bio starter, Mića nije. Bio je na klupi. Još se oporavlja, još se vraća. Ali na treningu nešto vidiš, nešto ima. Ali je kod mene Vulić igrao. Dosta kvaliteta, promena strana, šuta, prekida, svega. Volim da imam takve igrače u ekipi. I u jednom derbiju ušao Mićko nešto, tad je predriblao Stojkovića i šutne iz mrtvog ugla. Kažem, 'au, nije normalan'. Kome je to palo na pamet? Ima lucidnost - počeo je priču Stanković, pa u dahu nastavio:

- Joj, da l' smem to da kažem ili ne smem, ali hajde. Dolazimo do toga, jedan mora da ode iz Crvene zvezde – ili Vulić ili Mića Ivanić. Nemoj, Vulke, da se naljutiš, molim te. Jedan mora da ode iz Crvene zvezde, iste su pozicije. Novac je potreban. Ja kažem, neka ide Vulić. Svi su me pogledali i rekli: 'Stani, on ti je standardni, on ti igra'. Ja kažem: 'Da, ali jeste li me pitali? To je moj odgovor'. I Vulić je otišao u Krotone. Ostao je Mića Ivanić. Sve ostalo je istorija ili budućnost. Čovek je najtrofejniji igrač u istoriji Crvene zvezde.

Zatim je dao dodatno objašnjenje.

- Eto, mogao sam slučajno reći Mića Ivanić. Ili sam mogao da kažem, ne znam. Sad, da li sam ovo smeo da kažem ili nisam, nemam pojma. Nije strašno, hajde da kažemo, nije strašno. Ali, rekao sam zbog Miće Ivanića. Mića Ivanić institucija, čovek je najtrofejniji fudbaler Crvene zvezde u istoriji. Tačka. Samo stavimo tačku - zaključio je Dejan Stanković.

Kurir Sport / Mozzart Sport podkast "2x45"

