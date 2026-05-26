VELJKO PAUNOVIĆ PRESEKAO - OVO JE SPISAK SRBIJE ZA NAREDNE IZAZOVE: Iznenađenje do iznenađenja! Nema KLJUČNIH fudbalera, tu su braća Stanković!
Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće dve prijateljske utakmice protiv Zelenortskih ostrva 31. maja u Lisabonu i četiri dana kasnije protiv Meksika u gostima.
Selektor Veljko Paunović saopštio je spisak fudbalera za naredne izazove i na njemu ima nekoliko iznenađenja. Ključnih fudbalera poput Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića nema, tu su braća Filip i Aleksandar Stanković, a ovo su svi fudbaleri.
Na spisku se nalaze:
GOLMANI
Filip STANKOVIĆ, Venecija
Veljko ILIĆ, Viđev Lođ
Luka LIJESKIĆ, Radnički 1923
ODBRANA
Strahinja PAVLOVIĆ, Milan
Strahinja ERAKOVIĆ, Crvena zvezda
Ognjen MIMOVIĆ, Pafos
Kosta NEDELJKOVIĆ, Lajpcig
Vukašin ĐURĐEVIĆ, Partizan
Veljko MILOSAVLJEVIĆ, Bornmut
Nikola SIMIĆ, Partizan
Mirko MILIKIĆ, Železničar
Stefan BUKINAC, Jang Bojs
Adem AVDIĆ, Crvena zvezda
VEZNI RED
Aleksandar STANKOVIĆ, Klub Briž
Njegoš PETROVIĆ, Vojvodina
Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda
Vanja DRAGOJEVIĆ, Partizan
Petar STANIĆ, Ludogorec
Vladimir LUČIĆ, Crvena zvezda
Dejan ZUKIĆ, Volfsberger
KRILNI NAPADAČI
Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK
Andrija MAKSIMOVIĆ, Lajpcig
Veljko BIRMANČEVIĆ, Hetafe
Lazar RANĐELOVIĆ, Vojvodina
NAPADAČI
Jovan MILOŠEVIĆ, Verder
Nikola ŠTULIĆ, Leće
Mihailo IVANOVIĆ, Milvol
Konferencija za medije selektora Veljka Paunovića zakazana je za petak, 29. maja od 13:00 sati u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.
Istog dana, od 11 sati, na programu je trening reprezentacije koji će u prvih 15 minuta biti otvoren za medije.
Orlovi u subotu 30. maja kreću za Lisabon, gde ih dan kasnije na stadionu Belenenseša očekuje duel protiv Zelenortskih ostrva.
