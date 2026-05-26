Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće dve prijateljske utakmice protiv Zelenortskih ostrva 31. maja u Lisabonu i četiri dana kasnije protiv Meksika u gostima.

Selektor Veljko Paunović saopštio je spisak fudbalera za naredne izazove i na njemu ima nekoliko iznenađenja. Ključnih fudbalera poput Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića nema, tu su braća Filip i Aleksandar Stanković, a ovo su svi fudbaleri.

Veljko Paunović

Na spisku se nalaze:

GOLMANI

Filip STANKOVIĆ, Venecija

Veljko ILIĆ, Viđev Lođ

Luka LIJESKIĆ, Radnički 1923

ODBRANA

Strahinja PAVLOVIĆ, Milan

Strahinja ERAKOVIĆ, Crvena zvezda

Ognjen MIMOVIĆ, Pafos

Kosta NEDELJKOVIĆ, Lajpcig

Vukašin ĐURĐEVIĆ, Partizan

Veljko MILOSAVLJEVIĆ, Bornmut

Nikola SIMIĆ, Partizan

Mirko MILIKIĆ, Železničar

Stefan BUKINAC, Jang Bojs

Adem AVDIĆ, Crvena zvezda

VEZNI RED

Aleksandar STANKOVIĆ, Klub Briž

Njegoš PETROVIĆ, Vojvodina

Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda

Vanja DRAGOJEVIĆ, Partizan

Petar STANIĆ, Ludogorec

Vladimir LUČIĆ, Crvena zvezda

Dejan ZUKIĆ, Volfsberger

KRILNI NAPADAČI

Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK

Andrija MAKSIMOVIĆ, Lajpcig

Veljko BIRMANČEVIĆ, Hetafe

Lazar RANĐELOVIĆ, Vojvodina

NAPADAČI

Jovan MILOŠEVIĆ, Verder

Nikola ŠTULIĆ, Leće

Mihailo IVANOVIĆ, Milvol

Konferencija za medije selektora Veljka Paunovića zakazana je za petak, 29. maja od 13:00 sati u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

Istog dana, od 11 sati, na programu je trening reprezentacije koji će u prvih 15 minuta biti otvoren za medije.

Orlovi u subotu 30. maja kreću za Lisabon, gde ih dan kasnije na stadionu Belenenseša očekuje duel protiv Zelenortskih ostrva.

Veljko Paunović na Marakani