MATIĆ OBJAVIO SPISAK KADETSKE REPREZENTACIJE SRBIJE: Ovi igrači izlaze na megdan Rumunima
Kadetska (U-17) reprezentacija odigraće dve prijateljske utakmice sa selekcijom Rumunije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi – 2. i 5. juna. Biće to ujedno i prve dve provere za izabranike selektora Igora Matića u susret Svetskom prvenstvu u Kataru, koje se održava u novembru. Podsećamo, Srbija je prethodne nedelje saznala imena rivala sa kojima će se sastati u grupi L: Japan, Kolumbija i Honduras.
RASPORED UTAKMICA
02. jun u 17:00
Srbija – Rumunija
SC FS Srbije, Stara Pazova
05. jun u 11:00
Srbija – Rumunija
SC FS Srbije, Stara Pazova
Selektor Igor Matić za prestojeće utakmice sa Rumunijom pozvao je 22 igrača.
SPISAK IGRAČA
Golmani: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan)
Odbrana: Uroš Milovankić (Partizan), Andrej Sibinović (Čukarički), Matej Strika (Crvena zvezda), Mateja Lacmanović (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Kevin Jevtić (Tun), Mihajlo Popović (Crvena zvezda), Jovan Mitrović (Mladost)
Vezni red: Mateja Grbić (Crvena zvezda), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Adrian Stanković (Rapid Beč), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Veljko Pejović (Vojvodina), Novak Stevanović (Napredak)
Napad: Vilijam Milvud (Partizan), David Đokić (Mladost), Nikola Damjanović (Teleoptik), Nebojša Grujić (Čukarički), Tadija Samardžić (Herta Berlin), David Vajagić (Volfsburg)
