Kadetska (U-17) reprezentacija odigraće dve prijateljske utakmice sa selekcijom Rumunije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi – 2. i 5. juna. Biće to ujedno i prve dve provere za izabranike selektora Igora Matića u susret Svetskom prvenstvu u Kataru, koje se održava u novembru. Podsećamo, Srbija je prethodne nedelje saznala imena rivala sa kojima će se sastati u grupi L: Japan, Kolumbija i Honduras.