Slušaj vest

Kadetska (U-17) reprezentacija odigraće dve prijateljske utakmice sa selekcijom Rumunije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi – 2. i 5. juna. Biće to ujedno i prve dve provere za izabranike selektora Igora Matića u susret Svetskom prvenstvu u Kataru, koje se održava u novembru. Podsećamo, Srbija je prethodne nedelje saznala imena rivala sa kojima će se sastati u grupi L: Japan, Kolumbija i Honduras.

RASPORED UTAKMICA

02. jun u 17:00
Srbija – Rumunija
SC FS Srbije, Stara Pazova

05. jun u 11:00
Srbija – Rumunija
SC FS Srbije, Stara Pazova

Selektor Igor Matić za prestojeće utakmice sa Rumunijom pozvao je 22 igrača.

Igor Matić Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, www.fkcukaricki.com, Ivica Veselinov

SPISAK IGRAČA

Golmani: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan)

Odbrana: Uroš Milovankić (Partizan), Andrej Sibinović (Čukarički), Matej Strika (Crvena zvezda), Mateja Lacmanović (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Kevin Jevtić (Tun), Mihajlo Popović (Crvena zvezda), Jovan Mitrović (Mladost)

Vezni red: Mateja Grbić (Crvena zvezda), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Adrian Stanković (Rapid Beč), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Veljko Pejović (Vojvodina), Novak Stevanović (Napredak)

Napad: Vilijam Milvud (Partizan), David Đokić (Mladost), Nikola Damjanović (Teleoptik), Nebojša Grujić (Čukarički), Tadija Samardžić (Herta Berlin), David Vajagić (Volfsburg)

Ne propustiteFudbal"MI IMAMO KODEKSE PONAŠANJA, ONI SE TRUDE DA TO ISPOŠTUJU..." Igor Matić na konferenciji Put šampiona otkrio: Cilj je da razvijemo igrače, a krajnji cilj je...
Put šampiona FSS Fudbalski savez Srbije (28).jpeg
FudbalOVAKO SE SRBIJA PLASIRALA NA SVETSKO PRVENSTVO: Pogledajte golove Anukića i Milvuda koji su odveli Orliće na Mundijalito
U17-SERBIA-vs-SWITZERLAND-41-scaled.jpg
FudbalPOČINJU KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO! Selektor kadetske reprezentacije Srbije Igor Matić saopštio spisak igrača!
srb_rus_016.jpg
FudbalKOJI SU KRITERIJUMI ZA IZBOR SELEKTORA U FSS? Matić, Petrić i Batak - gde su njima rezultati?!
ana-p02-filip-plavcic.jpg

 BONUS VIDEO:

00:14
Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport