DAME IGRAJU PROTIV ITALIJE I DANSKE! Ovo su fudbalerke za koje se odlučila Lidija Stojkanović
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja svoj put ka Prvenstvu sveta koje se 2027. godine održava u Brazilu. Pred izabranicama selektorke Lidije Stojkanović nalaze se nova dva izazova.
Srbija će najpre gostovati Italiji, 5. juna, meč se igra u Pizi (18,15), a četiri dana kasnije (19,00), Violeta Slović i devojke dočekaće reprezentaciju Danske, u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.
Na spisku Lidije Stojkanović nalaze se 24 igračice i sada je kadrovska situacija mnogo bolja u odnosu na apriliski prozor. Pozvane su: golmani Milica Kostić (Ferencvaroš), Jefimija Škandro (TSC), Ema Aleksić (Koge), odbrana Violeta Slović (Zenit), Nevena Damnjanović (CSKA Moskva), Aba Šćepanović (Crvena zvezda), Aleksandra Gajić (Sent Etjen), Ema Petrović (Malme), Milica Gaković (TSC), Milica Šarić (Crvena zvezda), Alegra Poljak (Madrid), srednji red Jelena Čanković (Brajton), Milica Mijatović (Fogmet), Dina Blagojević (Spartak Moskva), Živana Stupar (Zenit), Sofija Sremčević (Crvena zvezda), Vesna Milivojević (Malme), Anastasija Ćirić (Krila Sovjetov), napad Nina Matejić (Zenit), Mina Čavić (CSKA Moskva), Milica Bulatović (Vojvodina), Miljana Ivanović (Malme), Sara Stokić (Milan), Paulina Stanić (Sasuolo).
Posle četiri kola Srbija ima bilans jedan remi (protiv Švedske) i tri poraza (Danska, Italija i Švedska).
BONUS VIDEO: