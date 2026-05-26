Fudbaler Inter Majamija i argentinski reprezentativac Lionel Mesi, nije teže povređen.

Klub iz Majamija je objavio da je došlo do istegnuća mišića tetive leve noge. Dodato je da će povratak zavisiti od njegove brzine oporavka.

Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Mesi se povredio na jučerašnjem meču MLS lige između Intera i Filadelfije Junion (6:4).

Argentinski mediji prognoziraju pauzu od oko 10 dana, ali dodaju da će Mesi biti spreman za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Spisak argentinske reprezentacije još uvek nije saopšten, ali će, po pravilima, biti poznat najkasnije do 1. juna.

