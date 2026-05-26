Slušaj vest

U pitanju je Silva Kapitanova, atraktivna Bugarka sa Majorke, iza koje, kako tvrde strani mediji, stoji veoma burna prošlost.

Silva, koja je rođena u SAD, a godinama živi u Španiji, u trenutku kada je uplovila u romansu sa Bastijanom bila je i sama udata i majka dvoje dece.

Njena deca pohađala su istu školu kao i naslednici Ane i Švajnija, a upravo je tu navodno počelo njihovo zbližavanje.

Međutim, Bastijan navodno nije bio jedini muškarac u njenom životu. Nemački i španski mediji ranije su detaljno pisali o njenoj vezi sa softverskim inženjerom Karlosom S, sa kojim se, prema navodima, upoznala u plesnom studiju. Njihova romansa trajala je mesecima, i to dok je Silva još bila u braku.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Priča je ubrzo dobila i sudski epilog. Silva je Karlosa prijavila policiji zbog navodnog uznemiravanja i ucena, tvrdeći da joj je pretio da će njenom suprugu otkriti detalje njihove afere. Sud mu je tada zabranio prilazak i kontakt, ali je postupak kasnije obustavljen zbog nedostatka dokaza.

Posebnu buru izazvale su i fotografije Bastijana i Silve sa plaže koje su prošlog leta preplavile medije. Njih dvoje uslikani su u veoma prisnim pozama, a pojedini tabloidi ocenili su da su kadrovi bili toliko provokativni da su „na ivici pornografije“.

1/7 Vidi galeriju Silva i Bastijan Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Printskrin

Sada napustila i Švajnija

Bugarka Silva Kapitanova pre više od dva meseca stavila je tačku na vezu sa Bastijanom Švajnštajgerom, a sada polako isplivavaju novi detalji njihovog raskida, koji je prošle godine šokirao i domaću i svetsku javnost.

Prema našim najnovijim saznanjima, Silva je odlučila da napusti bivšeg fudbalera nakon što više nije želeo da plaća mesečni najam luksuzne vile u Palma de Majorki, u kojoj su zajedno živeli.

- Iako važi za milionera, Bastijan nije želeo da bez ograničenja troši novac, pa mu je mesečna renta od čak 50.000 evra vremenom postala veliki izdatak. Kako je zbog brojnih poslovnih obaveza u Nemačkoj sve ređe boravio u Palma de Majorki, odlučio je da otkaže iznajmljivanje luksuzne hacijende jer mu se to, prema njegovom mišljenju, više nije isplatilo.

Kada je Silva saznala za tu odluku, navodno je potpuno pobesnela. Jasno mu je stavila do znanja da ne pristaje na to, a u jednom trenutku mu je čak predložila i da kuću kupe kako bi postala njihovo zajedničko vlasništvo.

1/6 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Jürgen Fromme / AFP / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bastijan nije hteo ni da čuje za "ucenu"

Bastijan, međutim, nije želeo ni da čuje za kupovinu nekretnine. U pokušaju da smiri situaciju, predložio joj je kompromis – da na Palmi iznajme manju i znatno jeftiniju kuću ukoliko joj je toliko važno da tokom godine ostane tamo, ili da se preseli kod njega u Nemačku. Međutim, Silva nije pristala ni na jednu od tih opcija.

Kako nam otkriva izvor upućen u život bivšeg supruga Ana Ivanović, Silva mu je otvoreno rekla da ne želi da napusti luksuznu hacijendu jer je smatra svojom kućom iz snova.

Pošto su oboje ostali čvrsto pri svojim stavovima i niko nije želeo da popusti, upravo tu je, prema rečima izvora, njihov odnos definitivno pukao.

1/5 Vidi galeriju Ana Ivanović živi drugu mladost Foto: EPA Ronald Wittek Pool, EPA Kyle Grillot, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, KYLE GRILLOT/EPA, Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia