Dejan Stanković bio je gost podkasta Mozzart Sporta "2x45" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Između ostalog, dotakao se i Nemanje Radonjića i Marka Arnautovića. O Radonjiću je govorio nikad iskrenije...

- Mnogo mi je žao, srce mi plače, to je istina. Radonja i ja imamo fenomenalan odnos, kao igrač i trener. On je jedan od najtalentovanijih fudbalera koje sam ikada video. Ono što on može da pokaže u jednoj minuti, retko ko može. To je igrač najvišeg nivoa. On je za Zvezdu pojačanje vredno minimum 15 do 20 miliona evra. Mi taj novac nemamo, to jednostavno nije naša realnost. Ne možemo da priuštimo ni mnogo manje iznose, a kamoli 15 ili 20 miliona, ali to je njegova stvarna vrednost na tržištu - rekao je Stanković:

- Kao što je rekao i direktor Terzić: 'Deki me je zamolio.' Ne bih sebi oprostio da nisam probao. Međutim, sada mi je jako krivo i žao što nisam više insistirao. Kad ostavimo po strani sve što se dešavalo na kraju sezone, proslave i suspenzije - on je zaista dobar momak. Žao mi je što nisam još više insistirao, i preko sebe i njega, preko svega, trebalo je još. Iz ovoga ću izvući pouku za budućnost: kada prepoznam takav talenat ili kada igrač bude u sličnom problemu, da možda ne odustanem na drugoj, već na petoj šansi.

Usledilo je pitanje - ima li za njega povratka.

- Ima, kako nema. Mislim da će i dalje igrati fudbal.

Na vrhunskom nivou?

- Zavisi šta je visoki nivo, Evropa? Iskreno se nadam da hoće. Sada sve zavisi od njegovog izbora, da li će ostati u Evropi ili će otići u Saudijsku Arabiju i Emirate. Igranje u Evropi zahteva jake treninge i neverovatan intenzitet, jer sezona nosi od 55 do 75 utakmica, a za to morate biti stvarno spremni.

Govorio je i o Marku Arnautoviću.

- Marka znam još otkako je sa 19 godina prešao u Inter. Nisam ja mnogo stariji od njega – recimo nekih osam-devet godina. To je ista razlika kakva je bila između Mihe i mene. Miha i ja smo bili najbolji prijatelji, potom smo se i okumili, i živeli smo kao rođena braća, kao da ta razlika uopšte ne postoji. E, ista takva razlika u odnosu je danas između mene i Marka. Znam ga bukvalno kao dete. Stvarno ga dugo znam, družili smo se i viđali. Kad god bih odlazio u Bolonju da se vidim sa Mihom, viđao bih se i sa njim. Kada je Marko prešao u Inter, Aleksandar je već trenirao sa prvim timom. Prihvatio ga je i vozio ga na treninge. Stalno smo se čuli i bili u kontaktu.

Otkrio je i jednu nepoznatu anegdotu sa Arnautovićem.

- Sećam se da je jednom napravio neku glupost - ne znam tačno da li je bilo Svetsko ili Evropsko prvenstvo, nešto se posvađao sa nekim. Odmah sam ga pozvao. Znam da sam bio na moru i gledao tu utakmicu, i čim se završila, okrenuo sam ga da ga iskritikujem. I sad, posle svega, ja ne mogu da verujem da neko misli da ja s njim mogu da imam problem. Mi ne možemo da imamo problem. Ako nešto i bude, mi ćemo to rešiti. Sešćemo, pričaćemo i razgovaraćemo. Među nama ne može da dođe do konflikta – ne daj Bože javno, ali ni privatno u kancelariji. Sve ovo vreme mi uspešno nalazimo zajednički jezik

Arnautović ima problema sa kolenima, otkriva Stanković.

- Taj momak je, žargonski rečeno, prava mašina. Ozbiljno je jak. Tokom pauze je smršao, zategao se kao što je i obećao, i napravio ozbiljnu mišićnu masu jer je naporno radio. Međutim, kada on povuče, njegova kolena trpe ogroman pritisak. Stigle su ga i godine, a odigrao je i mnoštvo utakmica u karijeri. Kada odigra meč na veštačkom terenu, to na njegovo telo utiče kao da je odigrao četiri vezane utakmice na normalnoj travi. Zbog toga posle meča moramo da mu prilagođavamo treninge. Ali on je profesionalac: sledećeg dana ide na led, pa odmah sutradan trenira i nastavlja dalje. Nikada nisam imao problem sa njim, ali smo morali da razgovaramo i pažljivo programiramo njegovu minutažu. Nije mogao da igra u ritmu nedelja-sreda-nedelja, što se videlo i na primeru utakmica sa Lilom i Partizanom. Rekao sam mu: 'Igraj, Mare, Partizan, nemoj Lil.' Mogao sam da ga ubacim protiv Lila, ušao je malo na kraju, ali svesno sam ga čuvao za Partizan.

Nažalost, Arnautović nije imao veliki uticaj u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

- Pa, moramo reći da je Mare došao potpuno nespreman. Bio je pre toga na odmoru četiri ili pet nedelja. Njegov dolazak u Crvenu zvezdu i za Ligu šampiona završio se na brzinu, u svega četiri-pet dana. Marko Arnautović je stigao pred sam meč sa Lehom, potpuno nespreman. Ali, kada ti dolazi takvo ime, on mora da igra. Kako da ne igra Marko Arnautović? A nisi spreman, imaš i koji kilogram viška, što je i normalno da se desi posle pauze. Svima nam se to dešavalo. Ipak, nije on potcenio ligu. Trebalo mu je vremena, kaskao je za ekipom i teško ulazio u formu. Da je zaista potcenio ligu, ja bih vam to prvi rekao. Ali momak je stvarno radio i trudio se, održao je reč. Na kraju smo došli do tih nekih osam, devet ili deset golova i asistencija. Stvarno se nervirao na terenu. Videli ste i sami - kada promaši, okrene se i vidi se koliko je nezadovoljan samim sobom. Pogodio je nekoliko stativa, promašio par zicera... Stvarno mu je bilo stalo da ostavi dobar utisak. Siguran sam da će nastaviti da radi dobro i da ide napred, gde ćete veći motiv od Svetskog prvenstva - zaključio je Stanković.

Kurir Sport / Mozzart Sport podkast "2x45"

