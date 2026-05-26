Legendarni fudbaler je tada poručio da će, u slučaju da reprezentaciju Italije kao selektor ne odvede na Svetsko prvenstvo, živeti negde daleko od svoje zemlje.

Međutim, nakon debakla u Zenici i poraza od Bosne i Hercegovine, Đenaro Gatuzo više nije selektor Italije, ali čini se da će posao nastaviti da obavlja upravo u svojoj državi.

Prema informacijama iz italijanskih medija, Gatuzo je veoma blizu dogovora da preuzme Lacio.

Đenaro Gatuzo

Gazda Rimljana Klaudio Lotito je odlučio da prekine saradnju sa Mauriciom Sarijem nakon devetog mesta u Seriji A i poraza u finalu Kupa od Intera.

Gatuzo je, prema navodima, dogovorio dvogodišnju saradnju sa Laciom i ugovor prema kojem će zaraditi dva miliona evra po sezoni.

