Slušaj vest

Legendarni fudbaler je tada poručio da će, u slučaju da reprezentaciju Italije kao selektor ne odvede na Svetsko prvenstvo, živeti negde daleko od svoje zemlje.

Međutim, nakon debakla u Zenici i poraza od Bosne i Hercegovine, Đenaro Gatuzo više nije selektor Italije, ali čini se da će posao nastaviti da obavlja upravo u svojoj državi.

Prema informacijama iz italijanskih medija, Gatuzo je veoma blizu dogovora da preuzme Lacio.

Đenaro Gatuzo Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Vojko Basic / imago sportfotodienst / Profimedia, Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Gazda Rimljana Klaudio Lotito je odlučio da prekine saradnju sa Mauriciom Sarijem nakon devetog mesta u Seriji A i poraza u finalu Kupa od Intera.

Gatuzo je, prema navodima, dogovorio dvogodišnju saradnju sa Laciom i ugovor prema kojem će zaraditi dva miliona evra po sezoni.

Ne propustiteFudbal"SRCE MI PLAČE ZBOG NJEGA!" Dejan Stanković otvorio dušu o Radonjiću, pa podelio nepoznatu anegdotu sa Arnautovićem: Odmah sam ga pozvao da ga iskritikujem!
zvezda-prozivka-566696.JPG
FudbalVESTI KOJE JE ČEKALA ČITAVA PLANETA: Poznato stanje povrede Lionela Mesija!
Lionel Mesi Leo Mesi Fudbalska reprezentacija Argentine
FudbalČUVENI HRVAT ŠOKIRAO REGION REČIMA O JUGOSLAVIJI: Živeli smo bogat život... Do raspada je došlo jer smo želeli svoju državu, u gradu je vladala ratna atmosfera!
Luka Modrić i Slaven Bilić
FudbalVELJKO PAUNOVIĆ PRESEKAO - OVO JE SPISAK SRBIJE ZA NAREDNE IZAZOVE: Iznenađenje do iznenađenja! Nema KLJUČNIH fudbalera, tu su braća Stanković!
Veljko Paunović

Bonus video:

00:28
Zenica - balkon kraj Bilinog polja Izvor: Dino Mujanović/ustupljen video