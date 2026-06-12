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Atraktivna voditeljka pojavila se u izazovnoj kombinaciji, ali ono što je usledilo napravilo je pravi haos među muškim delom publike.

Naime, Eva se tokom razgovora u studiju u jednom trenutku slučajno izula iz elegantnih sandala i pred kamerama ostala potpuno bosa, a taj detalj bio je dovoljan da internet bukvalno eksplodira. Snimci i fotografije munjevito su počeli da kruže mrežama, dok su komentari samo pljuštali.

Eva Murati Foto: PrintscreenInstagram

„Ovo je najseksepilniji trenutak na televiziji“, „Muškarci su odlepili“, „Nije ni svesna šta je uradila“ - samo su neke od reakcija koje su preplavile internet nakon emitovanja emisije.

00:17 Eva Murati Izvor: Instagram

Poznato je da su stopala i ženska elegancija veliki fetiš kod mnogih muškaraca, a Eva je ovim spontanim potezom, svesno ili ne, potpuno raspametila publiku. Dodatnu pažnju izazvala je njena opuštenost pred kamerama, kao i način na koji je nonšalantno nastavila emisiju, kao da se ništa ne događa.

Atraktivna Albanka već godinama važi za jednu od najlepših TV lica na Balkanu, ali mnogi tvrde da je upravo ovim potezom podigla temperaturu više nego ikada ranije.