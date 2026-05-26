Iako je postigao usmeni dogovor o prelasku u Totenhem, nakon što se u nedelju popodne oprostio od Liverpula, Endi Robertson bio mogao da pređe u Juventus pošto je "stara dama" bacila oko na iskusnog škotskog levog beka.

Ovu informaciju preneo je Đanluka Di Marcio, dodajući da su inicijalni kontakti uspostavljeni i da u Juventusu već razmišljaju da pošalju formalnu ponudu na adresu igrača koji je ostavio dubok trag na "Enfildu".

Bez obzira na to što je ušao u četvrtu deceniju života, Robertson je pokazao da je i dalje koristan igrač, uprkos tome što je Liverpul letošnjim dovođenjem Miloša Kerkeza nagovestio rastanak sa Škotom.

Endi Robertson

Isti izvor dodaje da je Totenhem i dalje u pol poziciji za potpis bivšeg člana Hala, ali da bi sve moglo da padne u vodu pred pozivom iz Italije i šansom za novo poglavlje u završnim godinama karijere.

Dok se čeka rasplet situacije sa Roberstonom, Juventus uveliko radi na realizaciji dolaska Alisona Bekera, koji je daleko bliži Torinu od saigrača sa kojim se krajem prošle decenije popeo na krov Evrope.

