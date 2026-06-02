Rastanak sa Zvezdom bio je prilično bolan, a 2014. godine Bronovicki je u intervjuu za "Alo" istakao da mu klub duguje 840.000 evra kao i da je doživeo tešku povredu u Beogradu.

"Zvao me je pre nekoliko dana kapiten Nikola Mijailović i zamolio me da pristanem da mi se plati u dve rate. Složio sam se nekako i rekao mu da nije problem da sačekam još tri meseca, ali da je problem to što iz Zvezde ne uplaćuju pare već šest godina! Zato sam skeptičan i mislim da će ponovo pokušati da me prevare. Niko me sa "Marakane" od čelnika kluba nije zvao od kada sam otišao iz Beograda (2008. godine), a čujem sada da pričaju svašta okolo, da sam pijanac, prevarant i druge neistine" rekao je Bronovicki 2014. godine.