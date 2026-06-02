CELA ZVEZDINA EKIPA GA TRAŽILA I PRONAŠLA U KAFANI! Najveći pijanac srpskog fudbala u jednoj ruci držao pljeskavicu, u drugoj pivo! Crveno-belima napravio pakao
Gžegož Bronovicki, sada već bivši fudbaler, koji je tokom karijere između ostalih nosio i dres Crvene zvezde i iz nje otišao tiho 2008. godine, svakako nosi epitet "najvećeg pijanca srpskog fudbala".
Bronovicki je na "Marakanu" došao kao reprezentativac Poljske, 2007. godine. U prvoj sezoni, odigrao je 13 prvenstvenih utakmica, u drugoj, 2008/09 - nijednu!
Kada se na leto 2007. godine pojavila vest da će čovek koji je Kristijana Ronalda stavio u džep na meču Poljske i Portugala obući crveno-beli dres, "delije" su bile oduševljene. Bronovicki je tada bio prilično zvučno ime i trebalo je da predstavlja veliko pojačanje.
Odlični levi bek, koji je do 17. godine bio rudar, stigao je Beograd iz varšavske Legije. Tada 25-godišnjak stigao je u ekipu Boška Đurovskog. Tadašnji predsednik Crvene zvezde Dragan Stojković bio je oduševljen potencijalom poljskog defanzivca.
"Je l' ste videli kakvog smo beka doveli. Može da igra i na levoj i na desnoj strani. Ubojit je u ofanzivi. A na meču između Poljske i Portugala stavio je u džep Kristijana Ronalda", govorio je tada Stojković.
Međutim, u Zvezdi su brzlo shvatili da je dolazak Bronovickog bio veliki promašaj. Tada su shvatili da Poljak ima velikih problema sa alkoholom. Emotivni slom doživeo je na gostovanju u Kruševcu kada mu je trener Aleksandar Janković rekao da neće početi meč protiv Napretka. Bronovicki je tada napustio hotel i otišao u obližnju kafanu. Čitava ekipa crveno-belih ga je pronašla za stolom sa pivom u jednoj i pljeskavicom u drugoj ruci.
"Pustite me, hoću da jedem pljeskavicu", kroz suze je pričao Bronovicki.
Bilo je jasno da njegova karijera neće doživeti vrhunac. Napustio je Beograd posle samo 12 meseci i vratio se u Poljsku. Igrao je za Gornjik i Ruh, da bi karijeru završio u drugoligašu Motoru iz Lubina 2014. godine.
Tužio Zvezdu
Gžegož Bronovicki je tužio Crvenu zvezdu zbog neisplaćenih zarada, a 2013. godine je doneta presuda u korist fudbalera.
Crvenoj zvezdi je naloženo da isplati 600.000 evra Poljaku, a to je i učinila.
Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić je u februaru 2015. godine potvrdio da je poslednja rata u iznosu od 230.000 evra uplaćena Bronovickom.
To je značilo da je Zvezdi ukinuta suspenzija Arbitražne komisije Fudbalskog saveza Srbije, nakon čega je mogla da registruje pojačanja iz zimskog prelaznog roka.
Rastanak sa Zvezdom bio je prilično bolan, a 2014. godine Bronovicki je u intervjuu za "Alo" istakao da mu klub duguje 840.000 evra kao i da je doživeo tešku povredu u Beogradu.
"Zvao me je pre nekoliko dana kapiten Nikola Mijailović i zamolio me da pristanem da mi se plati u dve rate. Složio sam se nekako i rekao mu da nije problem da sačekam još tri meseca, ali da je problem to što iz Zvezde ne uplaćuju pare već šest godina! Zato sam skeptičan i mislim da će ponovo pokušati da me prevare. Niko me sa "Marakane" od čelnika kluba nije zvao od kada sam otišao iz Beograda (2008. godine), a čujem sada da pričaju svašta okolo, da sam pijanac, prevarant i druge neistine" rekao je Bronovicki 2014. godine.
