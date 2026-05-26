DEJAN STANKOVIĆ NIKAD ISKRENIJI! Trener Zvezde otvoreno o odnosu sa Zvezdanom Terzićem: Poslao je poruku koja ODJEKUJE!
Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković, gostovao je u podkastu Mozzart Sporta "2x45" gde se dotakao brojnih zanimljivih tema.
Između ostalog, Stanković je pričao i o generalnom direktoru kluba sa Marakane, Zvezdanu Terziću.
- Zvezda je porasla u budžetu, infrastrukturi, medicinski blok je ono što je potrebno da bi se igralo nedelja-sreda na vrhunskom nivou. Gospodin Zvezdan Terzić, ili kako ga ja zovem Terza, napravio je ozbiljnu mašineriju od Crvene zvezde - rekao je Stanković, pa dodao:
- Uzeo je rizike kad je trebalo, svake godine iz omladinske škole ubaci za prvi tim jednog, dva, tri, četiri igrača. Ima hrabrost i strpljenje, veruje da može da uspe. Svaka mu čast na tome. Ima saradnike, ali on je ‘mastermajnd’, institucija kao čovek. Mnogo uticajan i mnogo pametan.
Otkrio je Stanković i koliko je izazovno sarađivati sa Terzićem.
- Može da bude, a ne mora. Od njega možeš da dobiješ i direktorski odgovor i očinski savet i bratsku podršku. On to sve prepoznaje u hodu, veoma je mudar i neće izleteti iz šina. Sačekaće sekundu, premeriće. Sad je napunio 60 godina, izgleda kao da ima 50, a glavu kao da ima 100 - zaključio je on.
Kurir Sport / Mozzart Sport podkast "2x45"
