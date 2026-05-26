Slušaj vest

Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković, gostovao je u podkastu Mozzart Sporta "2x45" gde se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Između ostalog, Stanković je pričao i o generalnom direktoru kluba sa Marakane, Zvezdanu Terziću.

- Zvezda je porasla u budžetu, infrastrukturi, medicinski blok je ono što je potrebno da bi se igralo nedelja-sreda na vrhunskom nivou. Gospodin Zvezdan Terzić, ili kako ga ja zovem Terza, napravio je ozbiljnu mašineriju od Crvene zvezde - rekao je Stanković, pa dodao:

- Uzeo je rizike kad je trebalo, svake godine iz omladinske škole ubaci za prvi tim jednog, dva, tri, četiri igrača. Ima hrabrost i strpljenje, veruje da može da uspe. Svaka mu čast na tome. Ima saradnike, ali on je ‘mastermajnd’, institucija kao čovek. Mnogo uticajan i mnogo pametan.

Zvezdan Terzić i Dejan Stanković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Otkrio je Stanković i koliko je izazovno sarađivati sa Terzićem.

- Može da bude, a ne mora. Od njega možeš da dobiješ i direktorski odgovor i očinski savet i bratsku podršku. On to sve prepoznaje u hodu, veoma je mudar i neće izleteti iz šina. Sačekaće sekundu, premeriće. Sad je napunio 60 godina, izgleda kao da ima 50, a glavu kao da ima 100 - zaključio je on.

Kurir Sport / Mozzart Sport podkast "2x45"

Ne propustiteFudbal"SRCE MI PLAČE ZBOG NJEGA!" Dejan Stanković otvorio dušu o Radonjiću, pa podelio nepoznatu anegdotu sa Arnautovićem: Odmah sam ga pozvao da ga iskritikujem!
zvezda-prozivka-566696.JPG
FudbalSVI SU ME POGLEDALI I REKLI - STANI... Dejan Stanković otkrio nešto što NIKO nije znao: Otvorio dušu o ključnoj odluci koja je promenila ISTORIJU Zvezde!
ZVEZDA-PRESS_20.JPG
FudbalDETONACIJA NA MARAKANI: Zvezda sprema TOP POJAČANJE - Stanković otkrio kada stiže bomba!
STANKOVIC DEJAN-PROMOCIJA_03.JPG
FudbalOTKRIVAMO! Ko odlazi, a ko dolazi u Zvezdu: Odustalo se od pojedinih pojačanja, razlog - cena! Novi planovi i nova imena
Zvezdan Terzić i Dejan Stanković

 BONUS VIDEO:

00:22
Slavlje Stankovića posle gola Arnautovića Izvor: Kurir