Slušaj vest

Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković, gostovao je u podkastu Mozzart Sporta "2x45" gde se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Između ostalog, Stanković je pričao i o generalnom direktoru kluba sa Marakane, Zvezdanu Terziću.

- Zvezda je porasla u budžetu, infrastrukturi, medicinski blok je ono što je potrebno da bi se igralo nedelja-sreda na vrhunskom nivou. Gospodin Zvezdan Terzić, ili kako ga ja zovem Terza, napravio je ozbiljnu mašineriju od Crvene zvezde - rekao je Stanković, pa dodao:

- Uzeo je rizike kad je trebalo, svake godine iz omladinske škole ubaci za prvi tim jednog, dva, tri, četiri igrača. Ima hrabrost i strpljenje, veruje da može da uspe. Svaka mu čast na tome. Ima saradnike, ali on je ‘mastermajnd’, institucija kao čovek. Mnogo uticajan i mnogo pametan.

1/7 Vidi galeriju Zvezdan Terzić i Dejan Stanković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Otkrio je Stanković i koliko je izazovno sarađivati sa Terzićem.

- Može da bude, a ne mora. Od njega možeš da dobiješ i direktorski odgovor i očinski savet i bratsku podršku. On to sve prepoznaje u hodu, veoma je mudar i neće izleteti iz šina. Sačekaće sekundu, premeriće. Sad je napunio 60 godina, izgleda kao da ima 50, a glavu kao da ima 100 - zaključio je on.

Kurir Sport / Mozzart Sport podkast "2x45"

BONUS VIDEO: