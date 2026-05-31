Burno je u Crnoj Gori nakon poslednjeg kola tamošnjeg prvenstva.
SKANDAL U CRNOGORSKOM FUDBALU! Sumnja se da je utakmica poslednjeg kola nameštena, pogledajte snimak sa nje
Utakmica Bokelj - Dečić je izazvala puno pažnje javnosti, a pojavila se sumnja da se radi o nameštenom meču.
Bokelj je u poslednjem kolu pobedio Dečić rezultatom 1:0 i tako izbegao direktno ispadanje u niži rang.
Na društvenim mrežama se povela polemika o regularnosti, pogotovo nakon što je na Instagram nalogu "BP Megafon" iz Bijelog Polja, odakle je Jedinstvo koje je ispalo u drugu ligu sa bodom manje od Bokelja, objavio snimakjedne situacije sa utakmice Bokelj - Dečić.
Na snimku se vidi da napadač Dečića ne deluje previše zainteresovano da stigne do jedne lopte pre golmana, ili tako barem smatra "BP Megafon".
