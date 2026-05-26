Andrej Kramarić je već 10 godina jedan od najvažnijih fudbalera Hofenhajma, ali i ozbiljan baksuz.
Andrej Kramarić je u Hofenhajm stigao 2016. godine, najpre na pozajmicu iz Lestera, a onda je završen i njegov transfer.
Ofanzivni vezista, koji je za reprezentaciju Hrvatske odigrao 114 utakmica uz 36 golova, je izuzetno važan fudbaler nemačkog tima, a Bundesliga je napravila video da nam pokaže da se radi o maleroznom igraču.
Andrej Kramarić Foto: Harry Langer/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia
Naime, iz daleka, iz blizine, levom i desnom nogom, iz voleja, iz penala, glavom... na sve načine Kramarić uspeva da pogodi okvir gola, odnosno prečku, ili stativu, a Bundesliga je izbrojala da se to dogodilo 21 put.
Za sve ove sezone, Kramarić je na 320 utakmica postigao 140 golova uz 67 asistencija.
