Tokom jedne utakmice nižeg ranga brazilskog fudbala golman je doživeo tešku povredu kada se sudario sa stativom.

Na snimku koji je na društvenoj mreži Instagram skupio puno pažnje i reakcija vidi se kako golman trči prema golu, a onda se baca unazad u pokušaju da spreči pogodak.

Neprestano je gledao prema lopti i nije video da se baca u stativu. Jako je udario glavom, a potom je pao na teren i nepomično ležao.

Saigrači i sudija su odmah dotrčali, ali deluje da su bili prilično uplašeni zbog onoga što će da zateknu. Prema određenim informacijama, zadobio je povredu ključne kosti i trenutno se oporavlja.

Pogledajte kako je to izgledalo:

