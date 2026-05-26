Teška scena je zabeležena na fudbalskoj utakmici u Brazilu.
JEZIV UDAR
HOROR SCENA SA FUDBALSKE UTAKMICE! Golman se jezivo zakucao glavom o stativu! Nepomično je ležao na terenu, saigrači u strahu dotrčali do njega
Tokom jedne utakmice nižeg ranga brazilskog fudbala golman je doživeo tešku povredu kada se sudario sa stativom.
Na snimku koji je na društvenoj mreži Instagram skupio puno pažnje i reakcija vidi se kako golman trči prema golu, a onda se baca unazad u pokušaju da spreči pogodak.
Neprestano je gledao prema lopti i nije video da se baca u stativu. Jako je udario glavom, a potom je pao na teren i nepomično ležao.
Saigrači i sudija su odmah dotrčali, ali deluje da su bili prilično uplašeni zbog onoga što će da zateknu. Prema određenim informacijama, zadobio je povredu ključne kosti i trenutno se oporavlja.
