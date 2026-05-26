NOVI MILIONSKI TRANSFER NA POMOLU! Vasilije Kostov rame uz rame sa Laminom Jamalom - Zvezda trlja ruke!
Supertalentovani fudbaler Crvene zvezdeVasilije Kostov nastavlja da oduševljava evropsku fudbalsku javnost.
Talentovani ofanzivni vezista crveno-belih našao se među deset najbolje ocenjenih igrača sveta do 20 godina prema najnovijem indeksu fudbalske observatorije "CIES".
Prema objavljenim podacima, Kostov zauzima sedmo mesto sa ocenom 80,3, čime se svrstao u društvo najvećih talenata svetskog fudbala. Na vrhu liste nalazi se Lamin Jamal, dok su među najbolje rangiranima i Jan Diomande, Lenart Karl i Endrik.
Istraživanje CIES-a zasnovano je na detaljnoj analizi ofanzivnog učinka igrača i obuhvata niz parametara - od postignutih golova i asistencija, preko uspešnih driblinga i kreiranih šansi, do doprinosa u završnici napada i progresije lopte kroz teren.
Kostov je svojim partijama još jednom potvrdio ogroman potencijal i pokazao da predstavlja jednu od najvećih nada srpskog fudbala. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni među evropskim velikanima, a kao glavni favorit za njegovo angažovanje pominje se londonski Arsenal.
Ukoliko nastavi ovim tempom razvoja, nema sumnje da bi mladi vezista sa stadiona „Marakana“ uskoro mogao da napravi veliki transfer i karijeru nastavi na najvećoj evropskoj sceni.
Kostov, dete Crvene zvezde, na radaru je mnogih evropskih velikana! Cifra koju bi crveno-beli prihodovali od prodaje Kostova - ide i preko 25 miliona evra.
BONUS VIDEO: