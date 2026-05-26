Slušaj vest

Pol Gaskojn, poznat i kao "Gaza", jedna je od najharizmatičnijih, ali i najtragičnijih figura u istoriji engleskog fudbala.

Iako je važio za vanserijski talenat koji je mogao sam da odluči utakmicu, njegov život i karijeru van terena obeležili su problemi sa alkoholom, mentalnim zdravljem i brojnim skandalima.

1/8 Vidi galeriju Pol Gaskoin - uspon i pad Foto: INTERFOTO / History, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, BERTRAND LANGLOIS / AFP / Profimedia, SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia

Rođen 1967. godine u Gejtshedu, Gaskojn je odrastao u teškim uslovima, a detinjstvo mu je obeležila traumatična scena saobraćajne nesreće koju je kao dete video, što je kasnije povezivano sa razvojem anksioznosti i opsesivno-kompulsivnih poremećaja.

Uspon fudbalskog genija

Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Njukaslu, gde je odmah pokazao izuzetan talenat, a zatim je 1988. godine prešao u Totenhem za tada rekordnu sumu. Njegova brzina, tehnika i fudbalska inteligencija brzo su ga učinile jednom od najvećih zvezda engleskog fudbala.

Pravi proboj na međunarodnoj sceni doživeo je na Svetskom prvenstvu 1990. godine u Italiji, gde je Englesku odveo do polufinala i postao miljenik nacije. Suze koje je pustio nakon dobijenog žutog kartona koji ga je udaljio od finala ušle su u istoriju kao jedan od najemotivnijih trenutaka u fudbalu.

Na Evropskom prvenstvu 1996. godine postigao je legendarni gol protiv Škotske, uz čuvenu proslavu koja je dodatno učvrstila njegov status fudbalske ikone.

"Znam gde je rupa na saksiji, znam kako da rešim probleme sveta, znam kako da popravim ekonomiju... Jedino što ne znam jeste kako da prođem pored paba, a da ne uđem."

Kada su ga mediji kritikovali zbog nesportskog života i pijančenja sa poznatim ličnostima pre Evropskog prvenstva 1996, on je jednostavno odgovorio:

"Nisam ja kriv što me piće voli, a ni ja se ne otimam previše."

Kontroverze i slom pred Mundijal 1998

Uoči Svetskog prvenstva 1998. godine u Francuskoj, Engleska je važila za jednog od favorita, a Gaskojn je i dalje bio važan deo tima. Međutim, njegovo ponašanje van terena izazvalo je ozbiljne probleme.

Tokom priprema, pojavile su se fotografije i izveštaji o njegovim noćnim izlascima i konzumiranju alkohola, što je dodatno narušilo njegov status u reprezentaciji.

Ključni trenutak dogodio se tokom priprema u Španiji, kada mu je tadašnji selektor Engleske Glen Hodl saopštio da neće biti u sastavu za Mundijal. Prema svedočenjima, Gaskojn je tada burno reagovao i u naletu besa demolirao hotelsku sobu, nakon čega je izbačen iz tima.

Engleska je na tom prvenstvu ispala u osmini finala od Argentine, a mnogi i danas smatraju da bi sa Gaskojnom u ekipi rezultat mogao biti drugačiji.

Pred jednu važnu utakmicu protiv Irske, britanski premijer Džon Mejdžor mu je poslao pismo podrške i poželeo sreću. Gaza je pred novinarima u svom stilu prokomentarisao:

"Dobio sam pismo od premijera. Kaže da cela zemlja stoji iza mene. Iskreno, nadam se da ne stoje baš svi iza mene, jer ako promašim penal, ima da me linčuju."

Borba sa demonima van terena

Gaskojn je tokom i nakon karijere više puta otvoreno govorio o svom problemu sa alkoholom i ličnim krizama. Njegov život bio je obeležen finansijskim problemima, zdravstvenim teškoćama i borbom sa zavisnošću.

Uprkos ogromnim prihodima tokom karijere, zbog načina života i loših odluka izgubio je veliki deo imovine, a nakon povlačenja iz fudbala 2004. godine njegova borba sa zavisnošću i mentalnim zdravljem postala je javna.

Legenda koja je nadživela sve skandale

I pored svih problema, Pol Gaskojn je u Engleskoj ostao duboko voljena figura. Navijači ga pamte kao fudbalskog genija koji je igrao srcem, donosio magiju na teren i predstavljao simbol jedne romantične ere fudbala.

Kada je igrao za Rendžers, sudija je slučajno ispustio žuti karton na teren. Gaza ga je podigao, pritrčao sudiji i pokazao mu žuti karton. Sudija nije imao smisla za humor i odmah mu je pokazao pravi karton. Gaza je posle meča rekao:

"Samo sam hteo da mu pomognem i malo se našalim. Ali izgleda da sudije imaju isti problem kao i moja bivša žena – uopšte nemaju smisao za humor."

Njegova priča i danas se smatra jednom od najtužnijih, ali i najinspirativnijih u svetu sporta – kao priča o vrhunskom talentu, ali i o borbi sa ličnim demonima koji su ga pratili čitav život.

"Potrošio sam gomilu novca na piće, brze automobile i devojke. Ostatak sam proćerdao."

(Ovu rečenicu je zapravo originalno izgovorio još jedan slavni fudbalski boem, Džordž Best, ali ju je Gaza često ponavljao jer je savršeno opisivala i njegov život).

BONUS VIDEO: