On se vratio kući nakon što je završio sezonu u Dinamu iz Čeških Budjejovica, a nije poznat tačan uzrok smrti ovog momka.

Prema navodima britanskih medija, on je "preminuo pod sumnjivim okolnostima", dok je detaljna istraga u toku. Opet, sa druge strane, belgijski "nieuwsblad" navodi da je Judo pronađen u Abudži, glavnom gradu Nigerije.

Viktor Judo je imao tek 21 godinu, a karijeru je počeo upravo u Abudži. Odatle ga je kupio Antverp, koji ga je onda prodao i Sautemptonu prethodne godine, gde je nastupao za njihov mlađi tim, dok mu je tržišna vrednost iznosila 600.000 evra.

U septembru ga je doveo Dinamo, dok je on odigrao tri utakmice u Češkoj i postigao je dva gola, a dobio je žuti karton.