Tužne vesti dolaze iz Nigerije, gde je preminuo mladi 21-godišnji fudbaler Viktor Judo.
"PREMINUO POD SUMNJIVIM OKOLNOSTIMA" Fudbaler (21) se vratio kući i - umro!
On se vratio kući nakon što je završio sezonu u Dinamu iz Čeških Budjejovica, a nije poznat tačan uzrok smrti ovog momka.
Prema navodima britanskih medija, on je "preminuo pod sumnjivim okolnostima", dok je detaljna istraga u toku. Opet, sa druge strane, belgijski "nieuwsblad" navodi da je Judo pronađen u Abudži, glavnom gradu Nigerije.
Viktor Judo je imao tek 21 godinu, a karijeru je počeo upravo u Abudži. Odatle ga je kupio Antverp, koji ga je onda prodao i Sautemptonu prethodne godine, gde je nastupao za njihov mlađi tim, dok mu je tržišna vrednost iznosila 600.000 evra.
U septembru ga je doveo Dinamo, dok je on odigrao tri utakmice u Češkoj i postigao je dva gola, a dobio je žuti karton.
