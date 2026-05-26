FK Partizan bi ovog leta mogao ozbiljno da pojača ofanzivni deo tima, a jedno od najzvučnijih imena koje se dovodi u vezu sa crno-belima je Terem Mofi, napadač Nice, koji je ranije plaćen čak 22.500.000 evra.

Prema pisanju nigerijskog portala "BSNSports", za Mofija su zainteresovani Partizan i francuski Troa, dok se kao najrealnija opcija za klub iz Humske pominje pozajmica.

Mofi je tokom proleća nastupao za Porto, sa kojim je osvojio titulu prvaka Portugala i igrao utakmice u Ligi Evrope. U dresu portugalskog kluba postigao je dva gola i upisao jednu asistenciju na 15 utakmica.

Pre dolaska u Nicu, nigerijski napadač je imao zapažene golgeterske sezone u Francuskoj, što je i dovelo do njegovog milionskog transfera u redove Nice iz Lorijena.