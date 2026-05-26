Klub će napustiti Pep Lejnders, Kolo Ture, Lorenco Buenaventura, Manuel Estijarte i Ćabi Mancisidor, navodi se na sajtu kluba.

Lejnders je došao prošlog leta kao pomoćni trener Gvardioli, nakon što je prethodno radio sa Jirgenom Klopom u Liverpulu.

Prošle sezone radu u stručnom štabu priključen je Ture, koji je pre toga radio sa ekipom uzrasta do 18 godina.

Buenaventura bio je zadužen za fizičku pripremu igrača, a sa Gvardiolom je radio u Barseloni, Bajernu iz Minhena i Sitiju.

Takođe, u ta tri kluba sa Gvardiolom radio je i Estijarte, kao pomoćnik.

Trener golmana Mancisidor došao je u Siti 2013. godine da radi sa tadašnjim trenerom Manuelom Pelegrinijem i od tada je u klubu.

Gvardiola je na kraju sezone posle 10 godina i 20 trofeja napustio Mančester siti, kao najtrofejniji trener tog kluba.

(Beta)