GRAĐANI SAOPŠTILI: Mančester siti napuštaju i petorica članova Gvardiolinog stručnog štaba
Klub će napustiti Pep Lejnders, Kolo Ture, Lorenco Buenaventura, Manuel Estijarte i Ćabi Mancisidor, navodi se na sajtu kluba.
Lejnders je došao prošlog leta kao pomoćni trener Gvardioli, nakon što je prethodno radio sa Jirgenom Klopom u Liverpulu.
Prošle sezone radu u stručnom štabu priključen je Ture, koji je pre toga radio sa ekipom uzrasta do 18 godina.
Buenaventura bio je zadužen za fizičku pripremu igrača, a sa Gvardiolom je radio u Barseloni, Bajernu iz Minhena i Sitiju.
Takođe, u ta tri kluba sa Gvardiolom radio je i Estijarte, kao pomoćnik.
Trener golmana Mancisidor došao je u Siti 2013. godine da radi sa tadašnjim trenerom Manuelom Pelegrinijem i od tada je u klubu.
Gvardiola je na kraju sezone posle 10 godina i 20 trofeja napustio Mančester siti, kao najtrofejniji trener tog kluba.
