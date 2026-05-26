Fudbaler Viljareala Tomas Parti, kome će se sledeće godine suditi zbog optužbi za silovanje, nalazi se na širem spisku igrača u reprezentaciji Gane za predstojeće Svetsko prvenstvo.
OPTUŽEN ZA SILOVANJE A PUTUJE NA MUNDIJAL: Selektor ga uvrstio među putnike na Svetsko prvenstvo
Selektor Gane Karlos Keiroš objavio je spisak od 28 igrača koji će se pripremati za turnir koji se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku.
Gana će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Velsa u Kardifu 2. juna, a selektor će pre Svetskog prvenstva skratiti spisak na 26 igrača, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Parti se izjasnio da nije kriv po sedam tačaka za silovanje i jednoj tački za seksualni napad, za šta su ga optužile četiri žene u periodu od 2020. do 2022. godine.
Između ostalih, na širem spisku su fudbaler Mančester sitija Antoan Semenjo, Injaki Vilijams iz Atletik Bilbaa i Džordan Aju iz Lestera.
Gana će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi L sa Engleskom, Hrvatskom i Panamom.
(Beta)
