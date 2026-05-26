Kako prenosi novinarka "Corriere della Sera" Monika Kolombo, situacija na San Siru i u trening centru Milanelo daleko je od stabilne, a odnosi unutar strukture su već mesecima narušeni.

Prema njenim tvrdnjama, centralna tačka sukoba je odnos između Zlatana Ibrahimovića i trenera Masimilijana Alegrija, koji traje duže vreme i navodno je u jednom trenutku eskalirao do fizičkog obračuna u restoranu, pred svedocima iz kluba.

Kolombo navodi da su tenzije dugo bile prikrivene rezultatima, ali da su slabiji rezultati ponovo otvorili stare sukobe i doveli do jasne podele unutar svlačionice.

"Postojala je jedna tačka oko koje se nisu slagali, a to je bio izbor trećeg golmana za sledeću godinu, ali to je bio samo izgovor za ponovno pokretanje starih napetosti. Kada je Alegri saznao za kontakte sa Kasanom, to nije pomoglo, kao ni činjenica da je Ibrahimović razgovarao sa Fofanom i Leaom, te da im je davao taktičke savete koji su se razlikovali od onih koje im je trener davao na treningu", navodi Kolombo.

U nastavku izlaganja ona dodaje i da je situacija navodno kulminirala fizičkim sukobom u restoranu, u kojem je, prema njenim rečima, morao da interveniše Igli Tare.

"Tako je javnost saznala da su se njih dvoje prethodno potukli u restoranu, a upravo ih je Igli Tare fizički razdvojio. Kako stvari stoje, Ibrahimović želi da skloni Alegrija iz Milana i ne bira način kako to uraditi", ističe Kolombo.

1/9 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović u dresu Milana

Iako su rezultati u jednom periodu prikrivali probleme, sada se sve više govori o dubokoj podeli u klubu, gde su navodno formirane i različite "struje" unutar svlačionice. Dodatni razlozi neslaganja odnose se i na kadrovsku politiku, izbor igrača i uticaj na tim, pri čemu su pojedini fudbaleri dobijali različite taktičke instrukcije.

U međuvremenu, pojavile su se i informacije da je Alegri već napustio klupu Milana nakon lošijeg rezultatskog perioda i poraza od Kaljarija.