Za fudbalerku, koja je dva puta osvajala Zlatnu loptu za najbolju igračicu sveta, zanteresovan je London siti, preneo je Skaj.

Uprava London sitija mesecima vodi pozitivne razgovore sa Puteljas i ponudila joj je ugovor veći nego što ima u Barseloni, navodi se.

Za 32-godišnju fudbalerku zainteresovani su i američki klubovi, a posle promena u ograničenju plata, Puteljas bi mogla da zaradi oko milion dolara po sezoni u SAD.

Fudbalerka sredine terena smatra se jednom od najboljih fudbalerki sveta, a ove godine u konkurenciji je da osvoji i treću Zlatnu loptu, koje je do sada osvajala 2021. i 2022.

Ove godine sa Barselonom je osvojila 10. šampionsku titulu, a u subotu je osvojila i četvrti trofej Lige šampiona.

Takođe, osvojila je i 10 trofeja u Kupu, sedam trofeja u Kupu Katalonije i četiri titule u Super kupu Španije.

Sa reprezentacijom Španije osvojila je Svetsko prvenstvo 2023. godine, dve titule u Ligi nacija i drugo mesto na Evropskom prvenstvu prošlog leta.

(Beta)