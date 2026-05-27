Jedan od najvećih fudbalera svoje generacije, Luka Modrić, navodno je sve bliži odluci da stavi tačku na nestvarnu karijeru!

Italijanski mediji bruje da je bolan poraz Milana od Kaljarija i ostanak bez plasmana u Ligu šampiona ozbiljno uzdrmao hrvatskog asa.

Prema pisanju "La Gazette delo Sport", poslednji trenutak utakmice na San Siru možda je bio i poslednji Modrićev dodir lopte u klupskom fudbalu. Ubačaj iz slobodnog udarca duboko u nadoknadi vremena ostao je bez epiloga, a mnogi sada veruju da je upravo taj momenat simbolično označio kraj jedne veličanstvene ere.

Modrić je, navodno, maštao da odigra još jednu sezonu u Ligi šampiona i da poslednji put zapleše u takmičenju koje je osvajao čak šest puta. Ipak, umesto bajkovitog kraja usledio je bolan udarac.

Iako u Milan i dalje žele da ga zadrže i spremni su da mu ponude produžetak saradnje, situacija u klubu navodno dodatno komplikuje stvari. Promene u rukovodstvu, neizvesna budućnost projekta i odlazak trenera Masimilijana Alegrija, sa kojim je Luka bio veoma blizak, ozbiljno su poljuljali njegovu želju da nastavi.

Hrvatski maestro je tokom cele sezone ponavljao samo jedno:

"Želim da osvojim trofej sa Milanom".

Ali sa klubom koji ulazi u novu rekonstrukciju, pitanje je da li Modrić i dalje vidi sebe u toj priči.

Pre nego što donese konačnu odluku, Luku čeka još jedan veliki cilj - peto Svetsko prvenstvo sa reprezentacijom Hrvatske. Upravo bi taj turnir mogao da bude njegov poslednji ples u karijeri.