"DOBIO SAM JEDAN ZADATAK - NISAM USPEO" Jakirović obećao opstanak, a uveo ekipu u Premijer ligu: Njegov govor postao je hit na mrežama! (VIDEO)
Sergej Jakirović postao je apsolutni heroj navijača Hala nakon što je "Tigrove" posle devet godina vratio u Premijer ligu!
Bivši trener zagrebačkog Dinama je na velikom slavlju održao govor koji je momentalno postao hit na društvenim mrežama.
Hal je u finalu plej-ofa Čempionšipa srušio Midlzboro u takozvanoj "najskupljoj utakmici na svetu", a navijači su posle poslednjeg zvižduka potpuno izgubili razum od sreće. Malo ko je pre početka sezone mogao i da sanja ovakav rasplet.
Klubu su prognozirali borbu za opstanak, a Jakirović je imao samo jedan cilj kada je stigao na klupu — da sačuva Hal u Čempionšipu. Međutim, uradio je mnogo više od toga.
Tokom velikog slavlja trener iz Bosne i Hercegovine uzeo je mikrofon i jednom rečenicom bacio tribine u delirijum.
"Moram nešto da vam priznam. Dobio sam zadatak da ostanemo u Čempionšipu… Nisam uspeo! Idemo u Premijer ligu!"
Posle tih reči stadion je eksplodirao! Navijači su skandirali njegovo ime, igrači su ga grlili, a snimak govora munjevito se proširio internetom.
Jakirović je tako preko noći postao jedna od glavnih fudbalskih priča u Engleskoj, a navijači Hala već ga slave kao čoveka koji je vratio klub tamo gde veruju da pripada — među elitu.