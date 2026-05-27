Sergej Jakirović postao je apsolutni heroj navijača Hala nakon što je "Tigrove" posle devet godina vratio u Premijer ligu!

Bivši trener zagrebačkog Dinama je na velikom slavlju održao govor koji je momentalno postao hit na društvenim mrežama.

Hal je u finalu plej-ofa Čempionšipa srušio Midlzboro u takozvanoj "najskupljoj utakmici na svetu", a navijači su posle poslednjeg zvižduka potpuno izgubili razum od sreće. Malo ko je pre početka sezone mogao i da sanja ovakav rasplet.

Klubu su prognozirali borbu za opstanak, a Jakirović je imao samo jedan cilj kada je stigao na klupu — da sačuva Hal u Čempionšipu. Međutim, uradio je mnogo više od toga.

Tokom velikog slavlja trener iz Bosne i Hercegovine uzeo je mikrofon i jednom rečenicom bacio tribine u delirijum.

"Moram nešto da vam priznam. Dobio sam zadatak da ostanemo u Čempionšipu… Nisam uspeo! Idemo u Premijer ligu!"

Posle tih reči stadion je eksplodirao! Navijači su skandirali njegovo ime, igrači su ga grlili, a snimak govora munjevito se proširio internetom.

Jakirović je tako preko noći postao jedna od glavnih fudbalskih priča u Engleskoj, a navijači Hala već ga slave kao čoveka koji je vratio klub tamo gde veruju da pripada — među elitu.