Sve je spremno za finalni okršaj u Ligi konferencija gde će u sredu od 21 čas u Lajpcigu snage odmeriti Kristal Palas i Rajo Valjekano.

Ipak, ovaj meč imao je burnu uvertiru pošto su se zbog sukoba navijača i policije ulice Lajpciga pretvorile u ratnu zonu.

Pristalice Kristal Palasa u velikom broju stigle su u Nemačku, a kada su i fanovi Rajo Valjekana došli - problem je počeo.

Haos navijača pred finale Lige konferencija u Lajpcigu

Kako se na snimcima sa društvenih mreža vidi, navijači dva kluba sukobili su se na ulicama Lajpciga dan uoči finala, a morala je da interveniše i žandarmerija. Letele su stolice i flaše, sevale pesnice, nije se znalo ko koga udara... Na kraju je nekoliko navijača i privedeno, a snimci nemilih scena obišli su planetu.

Takođe, privedenim navijačima zabranjeno je da se okupljaju na trgovima u Lajpcigu do srede u deset sati ujutru.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Veljko Paunović na Marakani