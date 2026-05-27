LETELE FLAŠE I STOLICE, SEVALE PESNICE, NIJE SE ZNALO KO KOGA UDARA! Opšti haos pred finale Lige konferencija: Ulice Lajpciga se pretvorile u RATNU ZONU (VIDEO)
Sve je spremno za finalni okršaj u Ligi konferencija gde će u sredu od 21 čas u Lajpcigu snage odmeriti Kristal Palas i Rajo Valjekano.
Ipak, ovaj meč imao je burnu uvertiru pošto su se zbog sukoba navijača i policije ulice Lajpciga pretvorile u ratnu zonu.
Pristalice Kristal Palasa u velikom broju stigle su u Nemačku, a kada su i fanovi Rajo Valjekana došli - problem je počeo.
Kako se na snimcima sa društvenih mreža vidi, navijači dva kluba sukobili su se na ulicama Lajpciga dan uoči finala, a morala je da interveniše i žandarmerija. Letele su stolice i flaše, sevale pesnice, nije se znalo ko koga udara... Na kraju je nekoliko navijača i privedeno, a snimci nemilih scena obišli su planetu.
Takođe, privedenim navijačima zabranjeno je da se okupljaju na trgovima u Lajpcigu do srede u deset sati ujutru.
